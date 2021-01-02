自由廣場》「零檢出」合理嗎？

◎ 劉振乾

去年十二月卅一日，行政院發布：地方政府所訂地方自治條例的豬肉「萊劑零檢出」違憲無效，不予核定。藍營的地方政府首長放話要聲請釋憲。要了解這爭執的來龍去脈，不妨從「基準值」著手，較能獲得心平氣和的結論，《基準值的奧妙》一書就很值得參考。

了解基準值的制定過程，可以知道生活在這世上不可避免的各種風險大致上的大小。安全，是相當個人主觀的東西。因此，國際上有關安全規格的「Guide 51」（ISO/IEC Guide 51）裡，將安全定義為「去除不能接受的風險」。請注意，在這定義上，安全不等於零風險，也就是沒有「絕對安全」這回事的意思。安不安全的重點，因此在於「不能接受的風險」有多大，社會求取共識，安全這一抽象的概念才能具體的、定量的討論，然後據此訂出基準值。

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例如美國規定，大氣中主要的汙染物質的環境基準值，必須每五年檢討，因此隨著科學的進展，已經有數次的修訂。其中食品中的致癌物質到底有多少才算安全，起了很大的論爭，經過幾次裁判，對於一種化學物質的致癌風險，在一生中發生癌症的百分比，從「一萬人中一人」到「一百萬人中一人」都有人提倡，後來逐漸形成「十萬人中一人」的共識。

但是，如果不管三七二十一，馬上把「十萬人中一人」的致癌風險應用到我們的主食「米」，那麼我們就無法吃米飯了！因為無機砷就無法過關。但是日本人以米飯為主食，卻是世界上排名在前的長壽民族。即使是每天吃著「十萬人中一人」的風險水準的四百倍以上的米飯。也許在「日本食」中有遠大於無機砷的風險的健康上的好處。以無機砷為例，日本人就樂於承擔其高風險。從這裡可以看出，只因為超過基準值一點點，而隨之一喜一憂，其實是很沒意義的事。

如果要降到「十萬人中一人」的標準，砷的攝取量勢必要低到0.006μg/kg/day，這是風險過大評估的數值。而實際採用的基準是「六百人中一人」，也就是2.8μg/kg/day。從每天每公斤體重○．○○六微克一舉提升到二．八微克，足足相差四百六十倍。

因此，美豬萊劑爭議可以休矣！大法官們應該對於基準值的制定過程有所了解，而駁回釋憲之爭議。

（作者為退休工程師，著有《你想知道的核能發電》）

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