自由廣場》美軍歡迎「挑戰」

談開放式創新理念融入建軍思維

◎ 吳智遠

十二月十一日，貴報自由廣場刊登關於國軍人力資源規劃的兩則專家意見，分別論及為因應新式武器引進需求，國軍高素質人力需才孔急的狀況，以及為因應各項新挑戰，國軍招募人才背景與管道多元化的重要性；本文則欲從另一角度，簡介美軍如何應用開放式創新模式於建軍構想中，或可做為國軍科技發展與人力資源規劃的參考。

所謂開放式創新，係指利用單位外部思想與資源進行創新，主要應用於科技領域，但亦可擴及非科技主題，例如商業計畫、營運模式或行銷策略等；此一模式常為美國政府廣泛採用，具體做法是在相關平台或自建網站上，針對待解決的特定主題發布挑戰（https://www.challenge.gov/），向美國大眾乃至於全球群眾徵求相關發展構想、概念、原型或成熟商品，以期強化該部門遂行職責的能力。

請繼續往下閱讀...

在美國政府之中，軍方歷來是「挑戰」發布的大戶，目前美軍正在進行的挑戰，便至少有六項，發布單位與內容包括：

一、大西洋海軍資訊戰中心（NIWC）尋求機器人流程自動化技術（RPA），以及定位、導航與計時技術（PNT）的創新。

二、大西洋海軍資訊戰中心（NIWC）與其他單位合作，尋求協助第六艦隊（Fleet VI）強化艦隊視覺資訊捕獲的能力。

三、海軍水面戰中心起重機部門（NSWC-CR）尋求可整合特戰部隊戰術機動單元與機器人自主系統（RAS）為人機協同機動單元的技術。

四、國防部反恐技術支援辦公室（CTTSO）與以色列政府合作，尋求更合用的區域拒止與人群控制技術。

五、美國海軍尋求可提升安全行動中心（SOC）效率與績效的自動分析及響應能力。

六、國防高級研究計劃局（DARPA）尋求突破性的地下作業技術。

為數眾多、主題琳琅滿目的各式挑戰，除了顯示美軍積極調用充沛的民間資源與智慧，用於解決其待解問題外，深入分析各個挑戰的內容，亦可得知美軍對於未來戰爭型態的設想以及其建軍備戰的方向；在美軍的建軍思維中，開放式創新已是不可或缺的一環，使其持續進行科技創新、強化軍力的根基更廣且深，其運用經驗或可做為國軍科技發展與人力資源規劃的參考。

（作者為生技研究人員，新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法