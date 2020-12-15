自由廣場》登山可不是觀光旅遊

◎ 蔡日興

有些山友看到新聞說十五歲少年一個人，只帶些衣服和五包泡麵就說要去爬「能高︱安東軍」一條有些山友會走上七天的路線，覺得很誇張。但我一點都笑不出來，這不就是國人心中常把「登山」跟「觀光旅遊」畫上等號的典型案例？

先前，宜蘭礁溪的消防隊出面抱怨，疫情期間國旅大爆炸，有些惡質旅遊業者炒作「抹茶山」，走不動的客人就叫他們自己打電話叫救護車。這不正是「登山旅遊化」的操作？但是惡質業者大搞「成本外部化」，錢他們自己賺，風險卻丟給消防單位去承擔。

請繼續往下閱讀...

國旅外溢到登山的亂象又豈止於此，更早之前，有業者在停駛的眠月線鐵道用帳篷直接佔地為王，攬客搞到同業互咬，爆料說其中一方在枕木上面生火，最後才驚動林管處取締。

看到國旅大爆炸的商機，國人又普遍認為當語言可通，就只需自由行，於是業者就轉而炒作登山這類先前國人較少碰的題材。但登山跟觀光旅遊不一樣，走不動了不能兩手一攤，說要坐計程車回飯店！就算只是健行等級的路線，一樣是有安全風險的，而其中少數惡質業者就把安全和環境成本，全都外部化，丟給國家來吸收。

我們的國旅是沒有帶隊資格限制的，主要只有旅遊品質保證的規範，也必須要有攬客、住宿、交通、餐飲的要素，觀光局才願意管理。而國內的登山活動，因為住宿不是符合安全標準的旅館，餐飲是野戰廚房不符合食安標準，觀光局就躲起來說，這不是主管業務。

但是觀光局不管的結果，卻是旅遊業者把它當成新天地來操作。而旅遊品質保證不管了，住宿和食安不管了，這樣卻還當成觀光旅遊在操作？大家也跟著有樣學樣，把登山當成觀光自由行，背個包包帶了衣服和泡麵就出門，山區當成都會區隨便逛，但這樣繼續演變下去還得了？

我們的登山教育，是否淪為大拜拜式的高山畢業旅行，確實值得探討。怎麼讓國人能更理解山上的環境與風險，不要帶著觀光旅遊的輕忽心態去面對，才是長遠待解的重大問題。同時，也不能忽略制度面，特別是觀光局何時才願意面對「登山旅遊化」的操作？政府是該要好好檢討法規和管理漏洞了！

（作者是工程師、山谷登山會發起人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法