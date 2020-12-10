自由廣場》中國異議人士談「何建華」案

◎ 龔與劍

中華婦女聯合會理事長、二○二○年統一促進黨不分區立委候選人何建華，成為台灣以新「國安五法」起訴的第一人，對我而言，沒有什麼好驚訝的！

不可否認，幾十萬的陸配，為台灣的社會發展做出了很多貢獻。但是，也許是我運氣不太好，在滯台五年多的時間，認識到的幾位陸配，她們，有的已經拿到了台灣身分證，有的是「長期居留證」，憑著我的大陸口音，確認了我的大陸身分，在不知道我為什麼來台之下，透過聊天，發現她們都有或多或少的「大中華」情結。她們幾乎是「中國安全，人民有錢」在台灣最忠誠的義務宣傳員。

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何建華出生於湖南南縣，是益陽市下屬的一個「濯足洞庭望八荒」的貧困縣，和我算是「老鄉」。她的學歷，最高是「高中」，應該是屬於從中國「高考」中被擠出「獨木橋」的落榜者。坦率說，憑著她的出身背景，如果她現在仍然是一個「中國人」，可能這輩子能夠見到的中國最高領導，頂多是一個中共的「科級官員」。何建華之所以能夠成為中國對台統戰高官的「座上賓」，完全是因為她所擁有的台灣身分。沒有了台灣，她在中國除了「韭菜」的命運，其他什麼都不是。

所以，這樣的人是最可恨的！享受著台灣的自由，享受著台灣的健保，享受著台灣身分在中共「統戰系統」帶來的「榮耀」，卻心心念念「中華人民共和國」這個沒有自由、沒有全民健保的「祖國」，甚至要顛覆（這是實實在在的顛覆）自己的「婆家」。

幸好，台灣新修「國安五法」了；幸好，何建華以此法遭到起訴了，很好，很好！這兩件事情，都是值得慶祝的。

（作者為滯台中國異議者）

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