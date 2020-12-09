社論》切莫聲援香港又步其後塵

上月底，林鄭月娥自爆已無銀行服務，發薪用現金、購物用現金、家中堆滿現金，因為包括中資銀行，面對華府制裁也不得不照辦。原因出在，中資銀行擔心被踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）這個美元控制的國際主要跨境支付系統，不敢違反華府的禁制令。但北京震懾香港並未因此鬆手，於是，繼林鄭月娥等十一位中港官員、四位北京在港國安官員之後，日前華府又加碼十四位副國級中國全國人大副委員長，凍結其在美資產、禁入美國，切斷其與美國銀行有關的金融交易系統。效果如何，大家且拭目以待。

乍看之下，華府挺港人出招頻繁，不過，對於彌補過去的疏失，這也是剛好而已，而且，還未必趕得上北京進擊的速度。曾經，香港是東方之珠，殖民地的異國情調，國共糾纏的三不管地帶，亞洲冷戰時代的海上不夜城。有一位台灣出身、留學美國、執教香港的學者曾言：對中國，香港的恥辱不是殖民地，而是英國把它統治得很好，成為華人嚮往的地方。但一九九七之後，先前大家不了解的可能變化，這幾年正在快轉實現。馬照跑，舞照跳，如今變成抓的抓，逃的逃。

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香港孕育過中國現代革命，殖民地的自由提供孫中山革命基地。內戰期間，也讓中國的失意政客優雅流亡。一九四九前後，反對中共極權統治者，更在香港找到比北京或台北更好的選擇。殖民地身分的香港，一度集結了毛蔣以外的第三勢力，在共產主義與法西斯主義的夾縫中，撐起自由主義的小場面。從這個角度來看，香港是中國的第三個機會，它包容了拒絕毛蔣、崇尚民主的有志之士。清廷割地的屈辱，儲備了中國未來的元氣，這是歷史料想不到的反諷。

香港的當代悲劇，原來可以避免，最後卻任其自由落體。問題出在，沒落的大英帝國，文革後的共產中國，執迷於殖民、反殖民的過時思想，把香港的未來命運，交付給兩個體制截然不同的政府，港人被剝奪了話語權。末代總督彭定康的改革時不我予，主權移交北京便另起爐灶。一九八○年代，香港有不安的逃離，也有善意的期待，因為中國文革落幕，正在改革開放，而西方普遍認為中國即將改變，所以香港主權終究「穩定過渡」了。港人治港，一國兩制，五十年不變，種種承諾向國際大外宣，以致實驗性的憧憬令人嚮往。

於今回顧，鄧小平的總設計，迷惑了懷抱西方世界觀的人，誤信中國終將逐漸與國際標準接軌。這樣的期待，克服了一九八九屠殺陰影，讓英國放心把香港交還中國，讓港人放心接受一國兩制。但此一想像很快就受到挑戰，只是各界仍欠缺危機感。董建華，首任特首，二○○三便提出「基本法」二十三條立法，引起廣泛騷動，賴北京的緩兵之計方告平息。直到二○一九「送中條例」，大家驚覺大勢不妙，似乎為時已晚。二○二○，武漢肺炎為亂世界，「國安法」強龍壓境，「內地化」急轉直下，ＤＱ、大逮捕不斷測試國際底線。

香港故事進行中，有一句話驚醒世人，那就是，香港下一個是台灣，它的反命題則是，台灣不能成為下一個香港。當年英國決定主權移交，便注定了此後香港屬於中國禁臠，國際社會的各種關切，都被北京反斥為干涉內政。過去一年，武漢肺炎的始作俑者，加緊全面管治香港，「中英聯合聲明」的國際條約問責，北京都當作耳邊風，要害便在這裡。這個慘痛教訓，逼出龐皮歐公開宣稱「台灣不是中國的一部分」。站上此一戰略制高點，雖然尚未承認台灣是個主權國家，至少避免了台灣主權融入中國的香港覆轍。如何借鏡香港的活教材，成了台灣聲援之外的重要課題。

話說回來，目前的台灣與當年的香港，也有類似的潛伏危機，亦即親中勢力。當然，台灣還有武統風險。六四後出逃的香港新華社前社長許家屯曾透露，台灣有中共領導的台共組織、領導人。這種人，想必是埋伏在藍綠白的幽暗深處，忠心耿耿為中共、習近平效勞，認同上傾向專制統一，操作手法異常細膩。相形之下，統促黨某主委涉嫌收受金援發展組織，總統大選期間收錢轉發小英「博士學歷造假」訊息，恐怕只是邊緣的邊緣而已。假使台共成員或影響圈，利用民主獲得政權，肯定會比「馬習會」跑得更快更遠，連協防台灣的盟友也防不勝防。

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