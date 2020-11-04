自由廣場》（林保華專欄）中共何時武攻台灣？

中共何時武攻台灣？一直是熱門議題，尤其是軍事動作頻繁時。這裡的「武攻」指的是全面進犯、企圖佔領台灣。

最近中共對台軍事動作很多，其程度也有多項突破，似有一觸即發之勢。然而在十九屆五中全會公報，只以一句話輕輕帶過，「推進兩岸關係和平發展和祖國統一。」連「九二共識」的屁都沒放一聲。不時配合中共大外宣的香港明報「北京聞風」專欄說：「即看待統一問題，不應被眼前亂花迷眼，至少要放在未來五年、十五年，甚至三十年的區間內來冷靜視之。」

請繼續往下閱讀...

這樣明白的說出來，並非向台灣施善意，而是向美國打招呼，乞求美國減輕軍事壓力。因為美國的軍事壓力壓出中國民心思變，壓出黨內反對派。總之，大小「漢奸」蠢蠢欲動，軍內也出現畏戰的恐慌情緒，這些讓習近平坐立不安。

所以只要中國的軍力沒有接近美國，台灣就相對安全。因此以中共建黨百年，建國多少年或習近平任期來猜測武攻時間，都不現實。中共非常務實與功利，沒有把握，不會武攻台灣，除非它誤判或者狗急跳牆。

什麼時候會造成中共誤判？第一，認為美國不會武力介入台海戰爭；第二，台灣示弱，失去心防而分裂或出現特大號賣國賊。所以台灣對美國總統選舉非常關心，國內重要選舉也必須以國家認同為主軸。

習近平可能狗急跳牆嗎？可能。這是他的紅衛兵知識水準與莽撞性格決定。現在他軍事上的戰術決策，政治局常委其他高層無法介入，所以他可以不斷軍演與恐嚇台灣；但如果要正式武攻台灣，涉及許多層面，不但黨內高層會反對，軍內高層也會反對。中共黨內沒有罷免總書記機制，但是如果習近平下令開戰，軍隊高層可能抗命發動政變，並且會得到文官支持。

六四屠城時三十八軍軍長徐勤先抗命，只判五年徒刑。當局不敢重判就是因為他的抗命得到民意支持。對台武攻，除了無知的小粉紅，也不會得到廣大民意支持，他們不願付出武攻的代價嗎？如果中美開戰，有人擔心習近平會啟用核武，我相信他還沒按鈕就會被部下逮捕。

除了全面武攻，目前海上或空中封鎖也不可能，因為美國的責任就是維護航行自由，而且也必然受到幾乎全球的反對，因為台灣是重要的電子科技供應鏈。

中共五中全會開幕後至今，共機的騷擾有增無減，這是習近平在等待美國總統選舉結果。蔡總統召開國安會議，警政署也宣佈一些措施，這是防止北京的誤判，或者在台第五縱隊的誤判而鬧事。面對大事件，要爭取最好可能，也做最壞打算。外資不斷在台灣增加投資，當然是對台灣安全做了基本評估決定的。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法