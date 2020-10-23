自由廣場》比房地產景氣指標更重要的事

政府應儘早宣示穩定房市的態度及方案

◎ 楊宗憲

近日國發會主委在立院回應社會對房市過熱議題時，宣示將研議編製「房地產景氣指標」，但對於社會所期待就當前房市問題的回應上，是否超前部署，仍看不到政府有明確表態。

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房地產景氣指標過去在內政部曾經編製多年，本人過去也曾協助內政部建築研究所編製該指標，但目前內政部已有定期編製全國及各縣市住宅價格指數、房價負擔能力指標、低度及待售住宅、地價指數等房市指標，台北市及新北市政府也有發布住宅價格指數，甚至台北市政府有發布「房市指標溫度計」的類景氣指標，民間更有信義房價指數、國泰房地產指數、住展房市風向球等指標，坦白說，政府有很多訊息可以瞭解房市現況，花個一年半載去開發一套房地產景氣指標，現階段是否為優先選項？是否反而會讓社會質疑政府穩定房市的決心？

根據本人多年來研究房地產景氣的經驗，房地產景氣不是一個容易說清楚的現象，推案量創新高，有可能銷售率創新低，房價跟空屋率可能同創新高，如此應該是景氣還是不景氣？國發會欲編製房地產景氣指標，以全面體檢及觀測房市，本人覺得可行也有必要，但要仔細界定何謂房地產景氣？單一分數或燈號是否足以反映房地產景氣？如何更即時的發布景氣訊息，更要避免政府指標與市場感受落差過大。

然而發布景氣指標不是解決當前房市過熱的方案，也無從發揮穩定房市的效果；目前社會需要的是政府拿出一套方案，宣示政府不樂見房市過熱的態度。短期採行針對投機行為及房市熱區的選擇性信用管制，嚴查投機炒作行為，嚴審過高財務槓桿及過長期限的房貸，超前部署穩定房市，否則房價炒高了，再做管控將事倍功半；中長期以合理稅制，採行「自住輕稅，非自住重稅」的原則，降低投機炒作；再搭配出租住宅認證標章，整體性的提升租屋市場品質，達到穩定房市的效果。

穩定房市是跨部會的議題，期待政府能以更高的層級，儘早宣示穩定房市的態度及方案，危機也是轉機。

（作者為屏東大學不動產經營學系副教授）

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