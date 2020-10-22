社論》人民主權光復台灣

十月二十五日還沒到，國共就對「台灣光復七十五週年」提前活動，他們無非想透過不同的「中國光復台灣」論述，將台灣納入中華民國或中華人民共和國的所有權狀。只不過，民主演進很無情，人民主權早已取代歷史神話、民族主義。今天，台灣人民早已用民主行動光復了台灣，哪還需要講古？而美國眾議院「中國工作小組」也提出包裹式法案「中國工作小組法案」，其中包含七項支持台灣的法案。相對於近年來美國力挺台灣，國共仍對「中國光復台灣」喋喋不休，更顯得是嘴砲而已。

中日戰爭，不管是八年或十四年，不管是中國國民黨或中國共產黨，都無力打敗日本，反倒是藉抗日之名行內戰之實，倒楣的是中國老百姓顛沛流離。打敗日本，靠的是美國為主的盟軍。廣島、長崎原爆，日本終於宣告投降，盟軍佔領了包括台灣在內的日本領土。日本投降，二戰結束，國共不再抗日，內戰因此表面化，一九四九年風雲變色，加上韓戰轉捩點（北京正慶祝所謂的抗美援朝七十週年），形成今天西太平洋的現狀。

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當年，盟軍統帥麥克阿瑟下令，蘇聯代表盟軍至中國東三省受降，蔣介石軍隊至台灣及北緯十六度以北的越南受降。這些只是臨時的軍事代管，不涉及主權移交。如果據以宣稱「中國光復台灣」，那麼中國東三省就應該屬於蘇聯，北越應該屬於中華民國，何等荒謬！其後，國共內戰揭曉，隨之韓戰爆發，國際冷戰揭開序幕。為了防堵共黨勢力擴張，以美國為主的西方國家默認蔣氏轉進台灣。儘管如此，「舊金山和約」（一九五二年生效）仍明確規定，日本放棄台澎主權，但沒有規定歸屬何國，所謂的「開羅宣言」（一九四三年），參戰雙方並未接受。

一九四五年十月二十五日，台澎的受降典禮於中山堂舉行。光復，是盟軍從日本手中光復，不是「中國光復台灣」。受到之前的歷史條件限制，台灣人民沒有出現類似朝鮮半島、越南的建國運動，日本放棄台灣而台灣人民沒有立即索回，於是「光復」的話語權落於外人。直到蔣氏政權終結，台灣卸除外來的枷鎖，人民主權才在寧靜革命中「光復」台灣。已經走過這種歷程，另外一個政權又想以外來者的姿態，幻想讓台灣人民心甘情願把主權交給中國，企圖把「台灣人民光復台灣」歸零，當然不會被二千三百萬人所接受。

現代的國家，不是依背離現實的歷史版圖來劃界的空想。十八、十九世紀的部分中國領土，目前已經成為俄羅斯領土。幾個月前，俄羅斯官方高調慶祝「符拉迪沃斯托克（海參崴）建城一百六十週年」，挑動了中華民族主義的敏感神經，不過，中國官媒公開宣稱：「海參崴等地今天已經是俄羅斯的領土，對這個事實，我們中國人需要接受。」這是一個活生生的例子，它等於是北京自己現身說法，所謂的自古屬於、不可分割，完全是自欺欺人的一派胡言，他們現在面對莫斯科非常清醒，將來面對世界一定會更清醒。

「主權在民」時代，人民即國家，國家是人民意志的總體實踐，不是由歷史神話、民族主義來建構的。所謂的同屬炎黃子孫、同屬一個中國、同屬中華民族，對台灣人民絕非金科玉律，一切都要交由頭家來決定。一九四五年，台灣人民被決定，沒有表達自由的權利。二十多年來，台灣從威權到民主，二千三百萬人才得以彌補歷史空白，尋找自我認同。國際社會也越來越尊重台灣共同體的自我圖像，可以說，「主權在民」的實踐，才真正完成了台灣光復，確定台灣成為台灣人民的台灣。

一九四五年未完成的歷史，在一九九六年開始書寫，歷經二○○○、二○○八、二○一六尤其是二○一八、二○二○年的峰迴路轉，台灣人民確定了自己的主張，而且自力戰勝了令國際恐慌的武漢肺炎。「主權在民」更能自我保護，即使再面對「中國光復台灣」的威脅，不論是和平或武力，亦然。但，「台灣人民光復台灣」仍未抵達終點，力抗外來勢力以「光復」掩飾「併吞」台灣，鞏固民主且透過民主完成國家正常化，躋身國際社會的正常成員國，二千三百萬人仍需繼續努力。走向這樣的總目標，十月二十五日，不一樣的台灣光復節，不一樣的光復主體，更值得台灣人民驕傲！

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