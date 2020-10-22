自由廣場》社群媒體自我審查與下架怎麼辦

◎ 吳景欽

美國紐約郵報報導，前副總統及總統候選人拜登，因其子杭特的電腦送修，以致爆發出可能涉及國家安全的電郵門事件。惟兩大社群平台，即臉書與推特，卻以此等訊息因涉及假新聞或有害社會秩序等理由，限制紐約郵報的分享機制。如此的做法，實讓人質疑，這到底是在追求真相，抑或只是一種藉口？

在傳統上，對於言論與新聞自由的侵害乃來自於國家，故為防止政府恣意限制人民的言行，就發展出所謂事前檢閱禁止原則。也就是說，國家對於任何言論、出版、報導等表現自由，皆不能為事前審查，以避免寒蟬效應的產生。惟若言論涉及公然侮辱或誹謗，發表者仍得負起民、刑事的法律責任。

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而於現今，除非是獨裁國家，否則，來自於國家對言論自由的箝制，基本上已經逐漸減少，取而代之者，反而是社群媒體對貼文者的限制。因這些社群平台並非國家，故其與使用者間的法律關係，就會落入私法自治的領域。故任何網路平台，雖皆有所謂守則或規約，以限制使用者張貼或散佈假新聞、暴力犯罪行為或令人反感等訊息，但此等規範，也僅能當成是契約自由的一環。

也因此，到底什麼是假新聞、如何的貼文有害社會安全或秩序，恐完全取決於社群媒體的主觀認定。故如臉書或推特這類使用者動輒上億的社群媒體來說，將有關拜登家可能涉及貪瀆，甚或外患罪等報導或訊息加以下架，到底是防止假新聞散佈，或是選情緊繃所必須保持的中立態度，抑或是為護航某陣營，實也令人感到困惑。

故面對社群媒體可能以打假新聞之名，來行箝制言論自由之實，似有必要由立法來加以規範。如規定社群網站，若欲限制假新聞或危害公眾安全等之訊息，除非屬於有明顯立即且重大之危險而可立即下架外，對於任何有疑慮的貼文，就得明文規範須由第三方的獨立委員會加以審查，而不應由媒體自行判斷與決定。而不管基於何種原因來限制或刪除貼文，也應賦予當事人於向法院提起救濟前的即時申訴管道。只是當立法者欲立法規範時，卻又浮現國家管制網路言論自由的恐懼，致陷入兩難的困境。

（作者為真理大學法律系所副教授）

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