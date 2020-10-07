自由廣場》回應蘇起的美軍航母老舊說

◎ 宋磊

從目前美國海軍官網的公布資料來說，部署在大西洋、太平洋兩大艦隊，以「尼米茲級（Nimitz Class）」核動力航母為主。客觀上，雖然首艘「尼米茲號」航母於一九七五年開始服役，但美軍所有老舊的航母已進行性能更新，完全有能力應付任何海上威脅，加上最新一艘尼米茲級航母「布希號」於二○○九年服役，服役時間最多十多年，與蘇起所說的航母老舊有很大的差距！

此外，美軍最新一艘航母「福特級」（Gerald R. Ford-class）福特號於二○一七年服役，因美軍已表示，願意以「福特級」航母的後續艦作為美軍下一代的航母，美軍福特級航母因配備電磁彈射發射器，不但加快艦載機的起降速度，該技術更是中共海軍無法突破的門檻之一！

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對於美國海軍航母是否老舊？無論以現有美軍的戰略規劃，或是以美軍現有的資料而論，又或是以美軍航母的戰力／操作經驗來說，美軍航母至今仍為世界超強，不但技術傲視全球，美國海軍為執行海上「航行自由權」，更是為全球做出許多貢獻！

相反的，中共海軍雖然近年以下餃子的速度服役，但許多船艦的真實戰力能否發揮，仍屬一大問號，加上共軍早已沒有作戰經驗，海軍更是所有軍種當中最為複雜的部隊。

簡單來說，中共海軍的真實戰力如何，仍待外界檢驗。

無論是未來的空中或海上，地面或太空，美軍仍為世界超強。美軍的強大在於精進的訓練、高科技的輔助、嚴格的軍紀與民主的社會，美軍航母從二戰時期橫掃太平洋，戰後更是稱霸全球海洋；如今持續透過新型航母的建造，美國海軍戰力仍是世界超強，所謂的美軍航母老舊、無法抵抗中共「反介入」的能力絕非事實！

（作者是中正大學戰略所碩士）

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