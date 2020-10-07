自由廣場》起造紀念圖書館 緬懷李登輝

◎ 周倪安

李登輝前總統七月三十日逝世，享壽九十八歲。民間有很多聲音希望政府籌設「李登輝紀念圖書館」作為永久紀念場所，這是重大工程，盼政府能夠站在歷史角度，學習美國「總統圖書館」，制定相關法令，設立「李登輝紀念圖書館」，將李總統閱讀過的書籍及相關文物等完整收藏保管，供後世參訪。

其實，李總統一生不只承載台灣社會被殖民到解放、由威權到民主，還有一百多年前歷史的偶然，讓他有機會看到現代化工業社會、接受西式教育、擔任日本兵參與二次世界大戰、經歷二二八台大師生被屠殺、白色恐怖時期逃避出國念書、盡力貢獻農業所學發展台灣精緻農業、進入國民黨系統參政、擔任總統修憲六次成為首任台灣民選總統…等。凡此透過他親自描述，或是閱讀他寫下的書籍，相信任何人都可以深刻感覺到，李前總統本身就是一本厚厚的台灣史，值得細細咀嚼。

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日本在台半世紀歷史，對於許多現代台灣人來說一直是非常破碎，或幾乎不存在，除了看到一些未被中國國民黨拆除的建築以外，大多是透過長輩口耳相傳或外文書籍才得知。其中治理台灣五十年，台灣經濟成長數字來到日本本島的三分之二，工業農業都有長足發展，基礎建設如都市建設、公園、水庫、鐵路、港口、自來水、電力、通訊等，都遠遠高於中國。二戰中台灣遭到美國空軍轟炸，半數工廠遭摧毀，生產力大降；為了活命，許多台灣人被迫「疏開」，遠離原來生活之地，無法正常工作或讀書，非常辛苦。李總統曾說，他在日本當兵時，目睹血淋淋的戰爭造成人民流離失所，記憶深刻。

扛起所謂外來政權的旗子擔任總統職位十二年，李登輝總是冷靜面對成天對台灣文攻武嚇的鴨霸中國，以及國內抗議聲浪，他為台灣擘畫自由民主的道路，時而靜默、時而憤怒、時而轉圈圈，總像一位教授在指導學生般，即便受到委屈也不放棄，耐心地一步一腳印帶領台灣人打開世界舞台，讓世界看到台灣。卸任總統之後，李登輝總統創辦學校、研究單位、李友會及台聯黨等，都是希望有更多台灣人不管在民間也好、從政也行，能夠持續台灣正名制憲的目標，往「台灣成為一個正常國家」的方向前進。

李登輝一生將近一世紀，飽覽各國書籍，他那段精彩的時代如何記錄下來再傳承後世，筆者竭誠企盼蔡英文政府能夠積極整理溝通，由國家設立「李登輝紀念圖書館」，供國內外人士有一處參訪緬懷台灣第一任民選總統李登輝的場所。

（作者為台聯代理主席、前立法委員）

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