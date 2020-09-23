自由廣場》（林保華專欄）風華正盛紅衛兵的末路

中共軍機屢次侵犯台海中線，面對我方的驅離，他們竟敢說「不存在海峽中線」。以共軍的政治紀律，顯然這是奉黨軍主席習近平之命說的。正如廢除國際協議一樣，這是習近平又一個紅衛兵的無法無天行動。對比據說風華正盛的馬英九，比他小三歲的習近平應是風華更盛，更加野心勃勃。

然而面對美國的制裁，尤其是科技制裁，習近平的無知與莽撞已經窘境畢露。本來大有所為的華為被美國揚言斷炊後，不再自吹自擂，根據業內人士透露，他們半夜也會來向台商訂貨。黃澎孝則說，九月十五日大限那天還有一架華為專機停在松山機場等候台灣的最後一批貨。堂堂九千多萬黨員的總書記、十四億人口的國家主席，數百萬軍隊、武警、公安的大統領，在稱帝之後幾年才知道自己核心技術還受制於外國，這位當年中國第一流理工科大學清華大學的博士，竟是這般的科盲，笑掉天下人大牙。

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這位紅衛兵豈止是科盲，還是流氓。不敢對戰美國，卻不擇手段霸凌台灣，大概他也不知道海峽中線是七十年前美國人劃定，後來為雙方所默認。他又選擇在美國高官訪台期間來搗亂，根本就是把矛頭指向美國，那不是自己找死？

華為創辦人任正非還知道要發展高科技，需要科學家。但是中國的科學家因為文革已經斷層，連習近平都可以充當清華博士可知。在紅衛兵眼裡，中國科學家是「反動學術權威」，當年紅衛兵戰報充滿醫科大學教授不會把體溫計插進肛門量體溫的報導，極盡羞辱能事，所以中共不注重研發，只注重培養雞鳴狗盜之徒去盜竊別人知識產權。因此習近平以為只要撒幣買來就可以了。看目前中共所謂「院士」的談吐，哪裡像科學家的樣子，就像街頭混混，因為許多是用錢買來的桂冠。就像中共將領的軍階也得用錢買來，其戰鬥力當然要打折扣。

面臨窘境，九月中旬習近平跑到湖南，不敢向老毛的陰魂請益，而是「深入農村、企業、產業園、學校等」，謀劃「十四五計畫」。顯然，他記住美國要把中共與中國區別開來的策略，把自己打扮成親民、愛民的領導人，以挽回疫情與洪水期間的負面形象。

習近平在湖南鼓吹「三智一芯」產業為主攻重點。湖南並非科技大省，但是在其他科技產業被封與破產頻傳情況下，只能病急亂投醫。不但如此，他還找四年級小學生交流，要他們繼承「紅色基因」。小學生找小學生，難得這次總算對上口了。但暴露他老人家已不是風華正茂，揮斥方遒，而是挺著大肚腩的「祖國花朵」。習近平跑到當年紅軍鬧革命的湘南地區拜託後事，是不是他也知道末日近了？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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