自由廣場》台灣應聯合夥伴 主動出擊

◎ 林浤澤

兩岸關係一直是台灣面臨的最大挑戰，中國亦是影響台灣前途與國家發展的外在變數。不過，從現今台灣政治乃至民間社會，仍處於分歧狀態，有些人甚至還是中國在台的代理人，這些都阻礙台灣往後的內外發展。

就以澳洲媒體所揭露的「振華數據」，在在顯示中國對台滲透，已不只針對「具有代表性的政治人物」，連「社團組織代表」，或「藝文界」、「企業家」、「媒體圈」都在中國情蒐範圍內。然而，中國最大目的已不再是竊取個資，而是順藤摸瓜，藉由這些人的人際脈絡、社會連結甚至生活習慣，建置其統戰或滲透工作，藉此掌握或影響台灣。

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只不過，台灣政治圈還是有一群自以為和平使者的笨蛋，硬要把台灣拉進中國的圈套中。說穿了，他們無非是想在兩岸關係中獲得私利。我想，不論從德國和日本政府已一再提醒，中國是當今全球主要威脅，但台灣這群人仍想把台灣往火坑裡推。

現在，中國的內鬥不只惡化還逐漸浮上檯面，習近平面對內部社會衝突、國際社會壓力，除了強硬箝制中國人民的行動與言論，更藉對台動作轉移注意力。雖然習近平在沿海地區工作廿三年之久，人稱「知台派」，但面對台海關係近幾年迅速變化，習似乎已亂了陣腳，甚至失去耐心。現在的他更希望兩岸正面衝突，才能讓台、美掉入其設下的陷阱。

面對中國日新月異的滲透手法以及策略改變，現在台灣該做的，已不只要更冷靜以對、持續觀察，更要主動出擊。尤其在國際情勢變化劇烈，除了要選對結盟隊友，也需眼光放遠，趁此時整頓內部，加強國際聯繫，待風雨來時，才能守護好家園。

台灣不做挑釁的事，但該做的準備絕不可少，尤其接回來的美國軍售武器，也不是買好玩的，能不能用、效能如何，奉勸中國千萬不要輕易嘗試。

（作者是中山大學中亞所應屆畢業生）

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