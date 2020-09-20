自由廣場》藍營政媒要對青年宣戰？

◎ 賴彥丞

放眼世界，目前全球大多數國家投票年齡皆已降為十八歲，顯示我國現行憲法已與國際民主潮流嚴重脫節，如今十八歲公民權成為朝野政壇的修憲熱門議題。

國民黨智庫國政基金會公布民調顯示，十八歲公民權議題之反對者過半，還說修憲「只是民進黨在帶風向」。深藍媒體人趙少康在自家節目上質疑國民黨主席江啟臣：「不讓年輕人投票，就不讓年輕人投票怎樣？下修到十八歲，十八歲到二十歲都支持民進黨就會投你嗎？」還揚言要拿不在籍投票當作接受十八歲公民權的交換條件。擔任節目來賓的國民黨不分區立委葉毓蘭也附和道「我們確實是這樣要求的」。這段令人咋舌的對談，相信只會讓年輕人更恨國民黨，藍營將更失去所剩無幾的青年選票。

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身為年輕人的筆者想說的是：藍營政媒不積極爭取青年認同，反倒擺出「你不投我就不讓你有投票權」的傲慢態度對青年宣戰，儼然「你不愛我就毀了你」的恐怖情人心態。

同時，國民黨人竟然把青年權益當作政治籌碼在算計，並非以促進新世代政治權利為念，權謀至此令人相當遺憾。

實際上，國民黨不也有青年團嗎？足見年輕人並非如趙少康所言「都民進黨的」，青年真正支持的是自由民主與台灣主體性，而非忠於單一特定政黨，這也是為什麼前年九合一地方選舉時年輕人給了民進黨一次沉重警惕、今年台灣民眾黨與時代力量能取得不分區立委席次的原因。偏偏國民黨就是要站在年輕人的對立面而傾中賣台，自然會在近來選舉一路慘敗，被新世代唾棄。

（作者為交通大學碩士生，台中市民）

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