自由廣場》越南人談中國史改東亞史

◎ 阮氏清金

近期新課綱刪除中國史改成東亞史，引發大量非專業的歷史老師和藝人的抨擊，但是不管如何，將東亞史替代中國史是台灣歷史教育工程的必要趨勢。在此我就列舉十個歷史問題，考驗我們的年輕學子的國際觀：

一、請問日本天皇所謂的「萬世一系」到底為何？

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二、請問為什麼之前Netflix影集《李屍朝鮮》這樣的翻譯被韓國方面抗議？

三、請問新加坡國語為何？為什麼？

四、請問菲律賓國父為誰？

五、請問台灣哪一位文人曾經漂流到越南，還寫成遊記？

六、請問越南是哪一年獨立的？越南北屬時期又是什麼意思？

七、請問印尼這個國家歷史上歷經哪三種宗教政權？

八、請說出三次印巴戰爭的時間？

九、請說出南亞哪幾個國家古代不存在？

十、請問達賴哪一年流亡印度？

以上這些都不是很困難申論題，充其量都是國高中階段就應該知道的近代歷史。假設這些基本知識我們在國中兩個學期和高中兩個學期都有帶過，台灣人就可以知道自己其實是身處在印太區域和國際成員的一部分。但是我們花了太多比例在中國歷史上面，容易陷入一個迷思，就是「中國中心論」！

事實上如果有去研究亞洲區域歷史可以發現一件事情，中國本身許多文化其實來自印度跟中亞地區。不願意中國史比例降低的人，很愛以台灣文化來源說去開脫，但沒有一個國家的國民學習歷史課程是刻意去學習單一國家，然後號稱這是我的文化與血緣來源國。如果這一點可以成立，那在台灣有二十四萬六八六一名印尼人、二十一萬九三九一名越南人、十五萬四四七二名菲律賓人、六十六萬○五○名泰國人、二萬一四八一名馬來西亞人、一七二二名緬甸人、一四七五名新加坡人、一六四名柬埔寨人、四十六名寮國人、十一名汶萊人，甚至有數據統計，台灣移工人數在二○一八年已經突破七十萬人（約每三十三人就有一人是移工），其中多數又來自東南亞，那台灣是否也要花兩個學期學東南亞史？事實是台灣一定比例文化來自東南亞呀！

而至於到底是東亞範圍比較大，還是中國範圍比較大，這個不辯自明，學習東亞史眼界應該更寬闊吧！

（作者為長榮大學越南文講師，「每天學越南語」創辦人）

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