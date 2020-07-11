自由廣場》台積大買綠電之外加性不足

◎ 張萬子

報載台積電向沃旭能源購買鉅額再生能源，此舉對台灣再生能源的發展貢獻有多大？該案場沃旭能源原本賣給台電的躉售價每度約只有二．五四八元，現要轉賣給台積，其餘每度五元多的案場賣給台電，高價的電最後由全民買單。

先前GOOGLE等企業購買再生能源非常強調在地性與外加性，但台灣情況特殊，發展再生能源的困境在於場地取得不易，台積購買的再生能源只不過是原先要躉售給台電轉賣給台積，難以提高台灣再生能源最終的建置總量，也就是說外加性成份不高。相關單位請不要再自欺欺人，企業購買風電及太陽能發電外加性都不高。

政府要求用電大戶購買綠電或綠電憑證，不是解決電源不足的有效方法，只是把綠電成本轉嫁到用電大戶身上，或讓廠商符合外銷商品的環保需求。台灣目前用電大戶不易買到綠電及綠電憑證，雖然最近供給增加了，但只是把左手交到右手的作為，缺少「外加性」，對再生能源電源的增加幫助有限。

節電是最好的發電，但政府補助推動的節電績效普遍不佳。以中興大學的節電補助為例，補助四元就可節省一度電，可見節電模式才是最關鍵，例如節電若改採標購制，或由民間企業執行，可自由挑選節電效益高的對象，依節電效益決定補助金的多寡，將可得到更好的節電績效。

「節電量」相較於再生能源皆屬「綠電」，皆可視為零排碳，甚至綠電的成份比再生能源更高，假設目前燃煤發電占五十％，若節電一百萬度，台電只降低燃煤發電，則減碳效果加倍。

躉售給台電的綠電目前台電無法再售予企業，因牽涉到企業欲購買俱外加性的綠電，及台電的發電碳排放問題。若台電購買「節電量」折抵碳排放，就可將躉購發電釋出售予用電大戶，用電大戶購買此綠電才是真正具有外加性，買綠電同時又產生相同數量的節電，等於有雙倍效果。

「節電量」若可與綠電憑證連結，對企業、政府及用電戶將是多贏的局面：

一、參與之用電戶（住家及任何單位）可免費或低價獲得節電產品。

二、政府不用編列大筆節電預算，同時可以解決電源不足的問題。

三、用電大戶可以減少購買綠電憑證的支出。

四、增加綠電憑證的供給量，解決用電大戶買不到綠電憑證的窘境。

（作者為晨陽能源股份有限公司負責人，退休副教授）

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