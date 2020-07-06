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自由廣場》平心靜氣論台中空汙

2020-07-06 05:30
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◎ 魏思源

台中火力發電廠在端午連假前夕重啟二號機組，遭台中市政府依空汙法接連開罰二○○萬元與二○○○萬元，並將台電董事長函送法辦，點燃中央與地方戰火。但根據環保署空氣品質監測資料，自六月廿四日中火重啟二號機組以來，台中地區PM2.5細懸浮微粒、PM10懸浮微粒、臭氧、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮等測值均符合空氣品質標準，且空氣品質指標AQI均為良好等級。為什麼？並非汙染排放源中火沒有汙染，而是因為夏季白天對流混合好，所以汙染物擴散範圍大，簡單來說就是「空汙被吹走了」。反倒是冬季時，有時火力發電廠停了一半機組，空汙卻還是紫爆連連。最大的關鍵就是「季節條件」不同。這無論台中是哪個政治人物主政，都無法改變冬天的汙染物難以被風吹走的事實。

空汙來源多元，成因複雜，需要全盤考量與整治，才能奏效，不能把空汙問題全部怪罪台中電廠。根據環保署二○一七年結案的委外報告數據顯示（http://www.cna.com.tw/news/gpho/201712170002-1.aspx），在各式汙染源中，影響PM2.5最大者是大貨車（十一．二至十六．八％），其次是餐飲業油煙排放（十．八至十二．二％），再來為電力業（四．五至九．九％）、自用小客車（六．五至七．四％），而被禁的四行程、二行程機車則為二．九％及二．六％。換言之，如果政府只管固定汙染源，其實無法改善台灣空汙日益惡化的問題。

無論如何，汙染源絕對不只有中火，這是肯定的。且對於中部地區的空品來說，其他汙染源的影響更是大於中火，也幾乎是共識。例如有研究指出，改善台中巿的交通汙染，比改善中火的汙染對於台中巿PM2.5的改善更有效。

因此盧市府若真的想改善空汙，提高大眾運輸使用量、減少使用化石燃料的私有運具，包括其他大型車輛，像是大貨車、遊覽車等，同時加速個人汽機車的電動化，甚或呼籲民眾生活習慣改善等，才是真正給台中好空氣的政策展現，而不是成天與中火互槓對峙，卻未能從各種汙染源一起下手努力。

（作者為資訊工程師，宜蘭縣民）

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