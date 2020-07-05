自由廣場》如果我是江主席

◎ 胡文琦

媒體報導，中國國民黨主席江啟臣日昨特別出席黨智庫「趨勢暨數據分析中心」與「產業暨新創研究中心」的揭牌儀式，他致詞表示，國民黨已經正式啟動智庫、立法院黨團以及黨中央的三方平台會議，希望未來智庫所提出的研究與建議，能夠有效支援立法院黨團，並做為黨中央的政策參考。

同一時間，我們也看到了執政的民進黨副秘書長林飛帆，在出席中台灣教授協會講座「美中對抗下的台港局勢」時指出，「港版國安法」印證中國大陸承諾香港回歸五十年不變，但到第二十三年就變調，這對台灣來說是警訊，證明「任何『一個中國』的主張都無法持續」。他呼籲朝野政黨應有共識，「在台灣不該再有『九二共識』言論市場」！

坦白說，在野的中國國民黨能夠重視並發揮「接地氣、顧巴肚」的趨勢暨數據分析中心與產業暨新創研究中心，方向當然絕對正確。然而，對於坊間此番普遍認為九二共識是在野黨二○二○敗選主因的「黨改版本」，筆者卻必須提醒一下江主席，果若從科學的實證結果來看，對比二○一八年的「九合一大勝」，再檢視後來八一七萬近乎崩盤的「兵敗如山倒」，要說「九二共識」是最大致命原因，這也未免有太過簡化之嫌。

嚴格來說，真正造成敗北的關鍵，應是「年輕人及新增票源」普遍對韓前市長的態度有所質疑。

換言之，一方面江主席在「技術上」陸續成立上述兩新中心，或是其他諸如「數位諸葛亮」，乃至是「『改革』黃復興」的做法，基本上都仍屬可以理解「新人新氣象」的做法，而其成效能否達成既定ＫＰＩ，他也都必須勇敢承擔這些改變。然而，當我們回到政治學上「成立政黨」的目的與原因時，筆者即必須善意提醒，九二共識當然必須「與時俱進」地賦予新生命，但在被刻意污名化的干擾下，如果黨改新版竟仍陷入「老太婆的裹腳布」的陷阱，還需要用「千層蛋糕」的說法來闡述的話，那很顯然地，還是未能真正掌握「趨勢暨數據分析中心」所該有年輕人的認知耐性與網路習慣，這才是魔鬼就藏在細節裡的問題啊！

（作者曾任中國國民黨文傳會副主委，新北市民）

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