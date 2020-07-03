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自由評論網 > 言論

新聞線上》監委同意權應開放投票

2020-07-03 05:30
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記者陳杉榮

立法院臨時會將在七月十七日行使監察委員同意權，為表達對於蔡英文提名陳菊為監察院長的不滿，國民黨立委模仿過去民進黨的抗爭，「東施效顰」地一度突襲佔領立法院議場，揚言若不撤換陳菊，絕不退出議場，但因抗爭經驗生澀，「沒擋頭」，很快被老師傅民進黨團總召柯建銘帶隊排除。國民黨一定還會想辦法阻擋投票，蔡英文總統不要太「靠勢」，民進黨立委也千萬不要當「塑膠」。

這次的監委提名，是不是涉及利益分贓，有沒有政治酬庸，大家展讀名單即可分曉。為了拉攏郭台銘，進行政治上的綜合布局，原規劃官司纏身的黃健庭出任監察院副院長，嚴重踐踏五權分立制度，民進黨立委群起反彈，輿論廣泛抨擊，黃健庭宣布辭退提名，蔡英文政府有任何人出面負責嗎？也看不到任何羞愧或自省，這是個非常嚴肅的問題。

在國民黨提名韓國瑜選總統導致崩盤之後，民進黨逐漸嶄露出一種「一黨獨大」的自信、任性和傲慢，他們似乎厲害到不需要再作社會溝通，除非哪裡有票源。許多民進黨支持者彷彿看到過去高高在上的國民黨復活，敏感的人嗅得出監委提名就是這麼的一個味道。近來許多政府的政策欠缺溝通，首長談話顧盼自雄，都不是好現象。

國民黨的倒店不代表民進黨的成功，如果政府群體也庸俗到顯露出「別人的失敗就是我的快樂」，必然激起民怨。今年選舉民進黨總統立委雙贏，國民黨因韓國瑜「輸到脫褲」，這幾百萬人的心裡頭是不舒服的，投蔡的八百萬選民不是無條件支持，幾百萬沒投票的中立者也有脾性，稍一不慎，就會星火燎原。

由於武漢肺炎肆虐，國民黨這陣子不敢太用力罵政府，怕被抨擊「扯後腿」，佔領立法院議場稍微「退火」一些。蔡總統如果自認這次提名的監委名單真的比馬英九過去提名的好，這麼有自信，那麼就請兼任民進黨主席的蔡英文，對外公開宣示，監委同意權投票絕對不用黨紀約束黨籍立委，不會把立委當塑膠，開放民進黨立委以自由意志投票。如此一來，可淘汰不適任監委名單，紓解民怨，也可以提升一點民進黨政府的形象。

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