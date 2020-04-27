休退學攀升 大學紛推跨域學習、多專長

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學生休退學人數比率逐年增加，志趣不合因素是主因之一，大學紛紛推廣跨領域學習，打破科系閉鎖藩籬，多專長是學生未來培育關鍵，除推出通識跨領域外，降低輔系、雙主修門檻等，也可避免學生放棄學業。

文大強制大二必修通識跨域專長

文化大學教務長方元沂表示，近年因各校降低學業退學標準，但自願退學仍需改善，要解決學生因志趣不合放棄學業，文大一○六學年起就強制規定學生大二必修通識跨域專長課程，共十二學分，避開就讀科系，鼓勵跨域第二專長，更是學生輔系、雙主修的前導探索，讓大學念什麼科系都無關，只要有心學習就好。

清大自由選修其他科系專長學分

清大教務長焦傳金則說，跨域絕對是未來高教趨勢，可打破科系疆界，讓學生自由探索，挖掘更多創新，如清大從一○五學年起推跨領域多專長學制，學生可自由選修其他科系專長學分，修滿即可在畢業證書上加註，一○七學年二千多名畢業生中就有三九四人擁跨域專長；尤其未來AI世代，部分工作恐被取代，現在部分科系所學恐失效，跨域才能走出新路。

台灣師範大學也認為，單一科系知識已不足以應付未來社會需求，去年決定將雙主修、輔系從申請制改為登記制，是國內大學首例實施，並要求科系精實課程、調降必修學分等，促進學生跨域學習，而新規也適用台大、台科大等聯合系統學生。

台師大雙主修、輔系改為登記制

大學招聯會執秘戴念華表示，若大學科系招生時的科目篩選、口試測驗等更用心，可助挑到頻率與科系教學目標更契合的學生，而一○八課綱與一一一大學考招新制等方案，會更關注高中生在學期間的學習傾向，供大學教授審查，相信可減緩志趣不合的影響。

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