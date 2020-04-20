自由廣場》COVID-19的標準名稱？ 柯P錯了！

◎ 曾泰元

肆虐全球的COVID-19（字面「一九年冠毒病」，縮寫自co[rona] vi[rus] d[isease] [20]19），中文到底該怎麼說？台北市長柯文哲答詢時表示，要叫新冠肺炎，這是WHO（世界衛生組織）的標準名稱，不要故意講武漢肺炎，要按國際標準的名稱。就事論事，稱新冠肺炎是WHO的名稱，是國際標準，這恐怕不對。

WHO把英文的病名定為「COVID-19」，把中文的病名定為「2019冠狀病毒病」，這才是兩種語言各自的國際標準，在WHO的官網上可以查到。WHO並沒有為此提供別稱，當然也就不會有「新冠肺炎」了。柯文哲對病名的理解，明顯有問題。且華語圈這麼大，每個政府都可以制定自己的官方說法，不見得會遵從WHO的標準。根據《維基百科》所載，COVID-19中文的正式名稱，台灣是「嚴重特殊傳染性肺炎」，香港是「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」或「2019冠狀病毒病」，澳門是「新型冠狀病毒肺炎」，星馬是「2019冠狀病毒疾病」，美國CDC（疾病管制與預防中心）的中文網站是「2019年新型冠狀病毒肺炎」。

官方的正式說法就像生物學的學名，冗長難懂，於是才會有民間流傳的俗名，COVID-19在台灣的俗名，一派採中國的說法，稱新冠肺炎，一派按傳統習慣以爆發地命名，稱武漢肺炎。兩派壁壘分明。怎麼辦呢？一物多名是語言的常態，就讓這些說法並存吧！

（作者為東吳大學英文系副教授、前系主任）

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