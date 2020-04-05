自由廣場》四月四的降半旗與404

◎ 葛雋

四月四日清明節，為悼念死於武漢肺炎大瘟疫的死者，中共領導人上午十時正於中南海齊聚帶頭默哀。與此同時，全國各地降半旗，一切娛樂活動停止，所有車輛輪船汽笛喇叭齊鳴誌哀三分鐘。

北京當局有關「清明節全國悼念死難者」的決定突如其來，令人詫異。人們不禁問：我們哀悼的是哪些死者呢？截止今天全中國一共有多少位亡靈呢？在全球疫情持續延燒時刻，湖北武漢也尚未完全解封的情況下，連死亡數字究竟有多少也不清不楚，更何況沒有具體的性別和真實的人名，這樣的舉國致哀活動，難道不怕人民質疑？

我們再看看美國人民是怎樣追悼九一一恐怖襲擊中死難者的吧！人家十八年來的每一次紀念儀式，都會把每一位死者的姓名讀上一遍，這才是對二九七七名死者及家人最大的尊重和緬懷。

國際社會瞪大眼睛看著中國的這一舉動，相信人家會覺得好笑：中國式的悼念活動原來也是「大鍋飯」，既無具體人數，也無具體姓名，一古腦兒把這段時間死去的人攪在一起，這也稱得上「誌哀」？按照中共一貫的階級鬥爭邏輯劃分，這段日子中死去的「漢奸」、「走狗」及「階級異己份子」一定不少，難道他們也一同被中共領導人和全國人民追悼？

還有，那些參與靜默三分鐘的人，有無想過自己在近四個月的防疫抗疫中有無昧著良心說謊欺騙人民？自己有無善待過死者和病人？當初那些草菅人命的統治者，以及那些欺壓百姓的走狗奴才，現在假惺惺地低頭哀悼，不覺慚愧不嫌噁心麼？

四月四日清明節，就在中共領導人默哀的一刻，另一邊中國網友也在紀念「404」—因中共網路封鎖消息而釀成的這場世紀災禍。

「404」是網路常用字，即「404 not found」，通常指用戶存取的網頁已被刪除。中國實行嚴格的網路管控，許多不被當局接受的言論或內容，通常一貼上網就被刪除。

有網民說：「一覺起來就是大型404現場，昨晚看的（帳）號沒一個還在。 」

也有人批評：「如果沒有404，就不會有四月四的半旗，也不會有全世界的封鎖隔離、人道慘劇和經濟危機。」

四月四日清明節，我們哀傷，我們奮起，永不放棄。

（作者為香港籍作家）

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