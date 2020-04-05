TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》四月四的降半旗與404

2020-04-05 05:30
Facebook Twitter LINE

◎ 葛雋

四月四日清明節，為悼念死於武漢肺炎大瘟疫的死者，中共領導人上午十時正於中南海齊聚帶頭默哀。與此同時，全國各地降半旗，一切娛樂活動停止，所有車輛輪船汽笛喇叭齊鳴誌哀三分鐘。

北京當局有關「清明節全國悼念死難者」的決定突如其來，令人詫異。人們不禁問：我們哀悼的是哪些死者呢？截止今天全中國一共有多少位亡靈呢？在全球疫情持續延燒時刻，湖北武漢也尚未完全解封的情況下，連死亡數字究竟有多少也不清不楚，更何況沒有具體的性別和真實的人名，這樣的舉國致哀活動，難道不怕人民質疑？

我們再看看美國人民是怎樣追悼九一一恐怖襲擊中死難者的吧！人家十八年來的每一次紀念儀式，都會把每一位死者的姓名讀上一遍，這才是對二九七七名死者及家人最大的尊重和緬懷。

國際社會瞪大眼睛看著中國的這一舉動，相信人家會覺得好笑：中國式的悼念活動原來也是「大鍋飯」，既無具體人數，也無具體姓名，一古腦兒把這段時間死去的人攪在一起，這也稱得上「誌哀」？按照中共一貫的階級鬥爭邏輯劃分，這段日子中死去的「漢奸」、「走狗」及「階級異己份子」一定不少，難道他們也一同被中共領導人和全國人民追悼？

還有，那些參與靜默三分鐘的人，有無想過自己在近四個月的防疫抗疫中有無昧著良心說謊欺騙人民？自己有無善待過死者和病人？當初那些草菅人命的統治者，以及那些欺壓百姓的走狗奴才，現在假惺惺地低頭哀悼，不覺慚愧不嫌噁心麼？

四月四日清明節，就在中共領導人默哀的一刻，另一邊中國網友也在紀念「404」—因中共網路封鎖消息而釀成的這場世紀災禍。

「404」是網路常用字，即「404 not found」，通常指用戶存取的網頁已被刪除。中國實行嚴格的網路管控，許多不被當局接受的言論或內容，通常一貼上網就被刪除。

有網民說：「一覺起來就是大型404現場，昨晚看的（帳）號沒一個還在。 」

也有人批評：「如果沒有404，就不會有四月四的半旗，也不會有全世界的封鎖隔離、人道慘劇和經濟危機。」

四月四日清明節，我們哀傷，我們奮起，永不放棄。

（作者為香港籍作家）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.