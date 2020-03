◎ 曾泰元

民進黨立委林宜瑾日前在質詢時指出,中華民國的英文名稱「Republic of China」在國際上經常遭人誤解,以為是中華人民共和國的「People’s Republic of China」。她建議仿照中華郵政(Chunghwa Post)、中華電信(Chunghwa Telecom)的精神,把它改成「Republic of Chunghwa」。事實上早在二○○七年,民進黨族群事務部主任楊長鎮就投書自由時報,首度公開表達這樣的想法。

同樣不涉及修憲,「中華民國」這個官方的國名不變,若想更動英文名稱,在國際上達成區隔的目的,我建議可以考慮Republic of Cathay,縮寫是相同的ROC。

關鍵的Cathay最終源自「契丹」,是China在中世紀歐洲的古稱,英詩裡常用,在英語世界多給人典雅遙遠的想像。我知道,許多華人看到Cathay的第一反應肯定是「國泰」,其實「國泰」本是Cathay的音譯,只是音譯選字時反覆推敲,最後從成語「國泰民安」取材,借用其良好的寓意。華人對Cathay有「國泰」的聯想,是反客為主的結果,有文化素養的英語人士,多半還是會連結到古韻、詩意的China。

既然前提是「中華」不動,那麼把China改成意思相通的Cathay,英文的新名Republic of Cathay譯回中文也是中華民國,原文譯文等值。用Cathay來對應「中華」,用China來對應「中國」,既達到區隔的目的,又隱含著其中的歷史連結。

咬文嚼字,腐儒妄議。僅供參考,切莫當真。

(作者為東吳大學英文系副教授、前系主任)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法