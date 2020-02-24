自由廣場》軍事新聞的輕重與判準

從解放軍殲-11雷達鎖定國軍F-16說起

◎ 呂禮詩

本月上旬中國軍機連續兩日擾台後，國防部長視導空軍作戰指揮部時以「我們不會讓敵機飛在頭上耀武揚威」，宣示國軍「不挑釁、不示弱」的嚴正立場；相較於媒體報導解放軍殲十一戰機雷達鎖定國軍F-16戰機的迴避態度，顯見軍方對於軍事新聞的判準不一，以致有斲傷國軍信用度與軍事透明度之虞。

爬梳解放軍戰機雷達鎖定國軍監控戰機的新聞時序，最早是紙媒以「漏網新聞」刊載，雖然其間已有網媒以即時新聞處理，然而近中午時分方由國家通訊社轉發空軍司令部「攔截過程中並沒有這個訊息」，迄今國防部從未以正式新聞稿說明。

若以比例原則論，如果「租不到遊覽車？國防部包車一年」、「空訓中心整地，官兵角膜炎激增」這類媒體報導，國防部都煞有介事的以新聞稿澄清；監控伴飛的F-16戰機被解放軍殲十一戰機雷達鎖定這等大事，卻諱莫如深的透過中央社發稿而沒有官方說法，著實令人不解。

解放軍機艦跨區訓練始於2016年，然國防部遲至2017年才首度公佈經國號戰機監控的照片，2018年5月方第一次公開國軍戰機伴飛的影片，且歷次監控的內容少得可憐，態度非常保守。

同樣面對解放軍機艦遠海長訓的日本卻有截然不同的處理態度。其防衛省統合幕僚監部（類似我國參謀本部）不但詳列海空監控目標的飛（航）行路徑、機（艦）型種類及數量，並有照片佐證，且定期於每年10月公布上半年、每年4月公布前一年的監控統計數據。

正因為如此，日本防衛省面對解放軍進入其防空識別區機艦「質」與「量」的大幅提升，於2017年調整自衛隊戰機的緊急升空數目，其造成防衛（國防）預算連年的提升，未見在野黨與民間出現強烈的反對聲浪，原因就在於其平時對社會所建立的「軍事透明度」（Military Transparency）。

2013年1月中國海軍艦艇雷達鎖定日本海上自衛隊艦艇時，時任防衛大臣的小野寺五典在第一時間舉行記者會；2018年12月日本海上自衛隊的P-1海上巡邏機在日本海執行海上巡邏任務，遭南韓驅逐艦「廣開土大王號」（舷號971）雷達鎖定，日韓兩國的國防部及外交部幾乎每天以記者會或正式的新聞稿交鋒，從未透過國家通訊社發稿代為說明。

英國聯戰媒體作業準則（https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/MilitaryReview_20070630_art015.pdf）中強調，媒體溝通務必真誠、透明和精確；北大西洋公約組織（NATO）則是在官網的「軍事新聞」（https://www.nato.int/ims/docu/nmpi.htm）中指出：軍事公共資訊政策的總體目標是提供資訊，使媒體及民眾能夠對關心的事務做出獨立判斷。軍事新聞的報導是「資訊戰」（Information Operations）中重要的一環，軍方不應低估呈現真相對國人建立敵我意識或凝聚團結向心的效果，可能比辦再多的營區開放活動、高中儀隊競賽還要好。民間對中國展現沛然莫之能禦的心防，才是最堅實的國防！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）

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