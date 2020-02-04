鏗鏘集》恭喜壯士發大財

壯士與發財應該是扯不上關係，不論是被迫或被封的壯士，都不是為發財而去壯烈犧牲。老蔣國民黨編的抗日「八百壯士」，「剿匪」「五百完人」都沒有發財；馬吳的國民黨竟有退將為自肥而盜名，自稱「反年改」八百壯士。

反年改壯士頭人已經退休，爽領「養老金」月入十萬，竟不思「中華文化」戒訓，「及其老也，戒之在得」，還擠進立法院拿十九萬月薪，二十八萬元年終獎金和五萬六千元健保費，月入暴增三倍，真壯士也！

大選之前，染紅壯士列名國民黨不分區立委，惡評如潮，成國民黨敗選一級戰犯，但拿出打死不退的「壯士」本色頑抗。壯士有此好康，國民黨不怕沒人前仆後繼；能混就混，能撈就撈的「忠貞黨員」，絕不會缺貨。

保送壯士發財的白主席，因自私罪名被追殺，再次凸顯誤入國民黨當主席的台灣人難有好下場。後馬吳時代的國民黨狂喊改革，年輕世代要接班，好像老Ｋ黨問題只在老化。其實，國民黨沒有朝氣是天生注定：移植的革命黨，排斥性高，出頭不靠本事，而是看你爸爸是誰。

獲國民黨培養的樣板台灣人，現在不是像抬轎王和白主席之流，被年紀及權鬥淘汰，就是才能有限，又受天花板限制不能出頭，致總統大選，廖化當先鋒，主席補選還是靠爸族與地方派系人馬纏鬥，前景仍然黯淡。

蔣經國「代表中國」的神話破滅後，喊革新「保台」口號，還帶反省和吸引力；現在喊改革只求「重返執政」，搶回年金，回歸「一中」，捍衛不知所云的「中華民國」。其實壯士如知贖罪幫國民黨，也自清不是貪財之輩，應該「莫忘眷村苦人多」，捐出立委薪水，贏回一點尊嚴！ （作者王景弘，資深新聞工作者）

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