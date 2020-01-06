自由廣場》終統 劉結一該知道的事

◎ 沈建德

距大選只剩幾天，中國官媒連續兩星期報導中國台辦主任劉結一所說，「今天，我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心、能力、條件統一台灣」，被美國眾議員、前亞太小組主席約霍（Ted Yoho）昨天在英文台北時報投稿吐槽。

約霍說「統一」是基於「台灣是中國一部分」的錯誤前提，是當年尼克森、季辛吉幹的好事（按：即尼、季屈從中國承認開羅宣言台灣交給中國）。約霍表示，台灣是否為中國的一部分，台灣人民知道，將用選票回答。我們等著看。

又，近日林靜儀「主張統一恐構成叛國」說引起諸多議論。可是，若台灣不是中國，合成一國應叫「合併」而非「統一」。而且台灣的外來政權早已「終統」，這連約霍都知道，在二○一八年十二月十一日投書台北時報「是時候承認台灣是主權國家」指出，台灣是從被流亡的軍事政權統治中站起來。那是在說兩蔣。

兩蔣後，李登輝為應付「外省掛」，一九九○年七月成立國家統一委員會，十二月沈君山以該會研究委員名義去北京，和江澤民長談三小時，之後還有一九九一年七月十五日及一九九二年一月二十九日兩次。在一九九二年的那一次，沈說：「台灣獨立派或許可以稱作台灣民族主義者。」

江問：「什麼台灣民族主義？是不是高山族？除了高山族不都是從中國去的中國人嗎？」

沈答：「高山族不過三十五萬，也不搞獨立，現在台灣的居民九十八％都是從大陸移民過去。但有人認為台灣原來是一片蠻荒之地，是他們祖先開發出來的。」

江答：「祖國統一我們不用強迫手段，但要是搞分裂，那對不住，共產黨是不會手軟的，我們講理但不手軟。」

顯然沈君山和江澤民都被假訊息騙了，因為台灣人的祖先不是中國人，台灣也不是中國的一部分（詳見http://www.taiwannation.com.tw/topic015.htm 及 topic012）。

最後沈對江說，他猜中國的想法是，現在（一九九二年）力量不夠，別的要做的事太多，不能強制搞統一，但是等到經濟搞上去了，就不怕不統一。現在只要把持住「一個中國」這一關就好。對此，江澤民坦承同意。

為免被「強制統一」，李登輝卸任前，國家統一委員會就沒有追求「國家統一」的結論。陳水扁欲廢止國統綱領，美國反對，最後以「終止」成交。「統一」若非違反台灣利益，怎會被「終止」？不是叛國是什麼？

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

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