自由廣場》他們在乎的不是真相！

◎ 陸泗

在後真相（post-truth）時代中，政治人物常會以扯淡（bullshit）的言語來建立獨樹一格的形象，該行為一再加深正反雙方的偏見與對立，且扯淡的政治人物通常會以假訊息或違背常理的言語吸引社會關注。

一般來說，政治人物要拉取特定族群的選票時，也會儘量避免過度冒犯其他族群。然而，採取扯淡作風的政治人物卻完全沒有這種顧慮。明顯地，川普就是一個著名案例，其言詞中富含的厭女心態、種族隔離、宗教歧視等態度，並以「讓美國再度偉大」為口號，將自己的行為訴諸於愛國的意識形態上，更加鞏固了支持群眾的票倉。

再者，川普塑造其政治素人的身分挑戰傳統權威型的政治菁英，藉以取得平民大眾的支持，同時也一再誇大美國難民與複雜種族下造成的種種犯罪問題，至於美國的犯罪率真的有如他所說的這麼嚴重嗎？其實沒有，但川普根本不在乎。

川普的成功也讓其他政治人物開始仿效這套行銷邏輯，然而台灣並不像美國有如此敏感的種族議題，反倒是有自我認同下衍生出的不同價值觀。因此，台灣這些聰明的政治人物便轉而挑起國民對於外交、經濟與內政等層面的爭辯，不論是哪個議題，目的都是在挑起同一條敏感的神經：國家認同。藉此，自稱素人或庶民的候選人以「多開戰場」的方式攻擊政府當局，像是批評政治酬庸、司法體制、經濟低落、治安敗壞等，自己才能真正「苦民所苦」，讓中華民國更為富強甚至揚名國際。

在川普與其他使用這種選舉手法的政治人物身上可以很明顯地看出，他們在乎的不是真相，也不怕得罪特定族群。況且，這種方法已讓許多政治人物取得令人意想不到的成功。不然蔡總統喊那麼多次中華民國，為甚麼有個政黨還是常說她不敢在公開場合自稱中華民國總統甚至不敢拿國旗？可悲的是，要挑起那些不經思考的國民藉以分裂群眾就是如此輕鬆寫意。

（作者現任公職，司法事務助理研究員）

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