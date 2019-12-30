自由廣場》2758：對法理爭議的政治判斷

◎ 雲程

一九七一年聯合國大會第二七五八號決議，對台灣人來說可算是耳熟能詳，但全文卻被長期封鎖，直到網路普及才得一窺究竟。筆者初見時，浮現的不是理智分析，而是「驅逐」帶來交雜憤怒與譏諷的情緒。不過，理解ROC虛幻本質後，才體會：決議雖針對ROC，文字上卻始終避談ROC；驅逐反而是決議中最不重要的部分。洩漏天機文字是：蔣介石的代表（the representative of CKS）、非法佔據（unlawful occupy）、席位（place）與恢復（restoration）等。

既然聯合國以正式名稱PRC接納「會員換代表團」，為何驅逐的是「蔣介石的代表」，而非ROC？難道先前在聯合國的不是ROC？

學者避重就輕解釋此大哉問：若驅逐ROC，就必須修改憲章，茲事體大不如不動；深藍統派幻想：ROC有權據此「重返」聯合國，實不值一提。一九九一年俄羅斯繼承蘇聯會籍，一樣未變動憲章；世人也不會天真到相信蘇聯有權重返。

決議文俐落到僅有：前提（回顧憲章原則）、涵攝（考慮事實需要）、結論（承認及決定恢復合法地位）。雖套用了法理三段論型式，本質卻屬政治判斷。聯合國認定下列關鍵事實，將長期法理爭議瞬間劃下休止符。

一、PRC做為聯合國內中國唯一合法政府，被大會「恢復」權利─意指此事並非正常的會籍繼承；

二、蔣介石代表非法佔據會員席位─意即一九四九年後，蔣當局始終只是「非ROC的事實政權」；

三、蔣所非法佔據的客體雖被描述為「席位」，英文卻是place（處所），不是seat（席次）─大會以此不精確名詞定調，自始否定蔣當局代表中國的正當性；

四、因為是恢復PRC權利，大會必須認定蔣的非法佔據期間─從PRC誕生的一九四九年十月一日起算，到一九七一年十月廿五日；

五、非法佔據、恢復、驅逐、蔣介石的代表（非ROC），四者配對完成大會的政治判斷。

該決議除在瞬間解決長年法理爭議、確認蔣介石當局乃事實存在外，尚禁止了蔣當局與中國掛勾的可能性。於是，二七五八號決議後的現行台灣統治當局，確定與一九一二年的ROC無關，日後也無法再用此名義存在國際社會。

政治判斷終歸是政治判斷。有鑑於一九九三年暫訂的「前南斯拉夫的馬其頓共和國」，今年成為正式的「北馬其頓共和國」；加上附註後的「中華民國台灣」，反而會有資格堂堂新生。這可能是當年始料未及的結果吧。

聯合國成立後台灣才同日受降，二七五八號決議也在多年後的同天出爐，該不會是無意義的湊巧吧？

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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