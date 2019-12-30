自由廣場》高雄發大財？還是花大錢？

◎ 吳義隆

高雄明年預算編列的額度創新高，能否帶動高雄發展，要看錢有沒有花在刀口上。高雄的發展治理，不能依念力、憑口號，甚至幻想，而是必須依據都市規劃邏輯，築巢引鳳，才能吸引廠商；有好的工作機會和宜居環境，才能讓年輕人不再北漂，也才有機會讓高雄人發大財。

高雄依循著台灣的發展歷程，自國民政府來台，重整日本統治留下的南進建設，推動產業獎勵投資。這時高雄港和周邊重化產業建設，配合加工出口區的建置，讓高雄發展成台灣第二大都市。

時代推移，當台灣加速推動產業升級，使產業核心轉移到北部科技軸帶，又因為重化產業污染及勞力密集產業西進，造成高雄人口及產業占台灣比重下滑。

之後是中國崛起，搶奪勞力密集、能源密集產業市場，台灣核心產業轉向產創和文創，以因應全球發展，高雄舊港區的海運也因貨櫃化、大船化，移往新港區發展。十多年前，高雄市政府抓住這個讓高雄翻轉的契機，推動亞洲新灣區建設，來配合台灣的產業轉型和因應全球的發展。

現在正值諸多引導高雄水岸開發，帶動「中經貿、南物流、北科技、東遊憩」整體建設翻轉高雄的轉捩點，韓市府未能延續推動建設，卻花大錢在幻想著相似「征服宇宙」無益民生的活動上。希望韓市長不要辜負市民的託付，更不要犧牲高雄向上提升的契機，以免承諾成為騙局。

（作者為前高雄市政府都市發展局局長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法