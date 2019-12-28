自由廣場》台股一萬二千點之恨

◎ 林尚榮

國民黨曾喊過ECFA加持台股就可以上萬點而落空，政黨輪替後對於台股的表現一直存有心魔。

二○一六年底，國民黨的智庫（國政基金會）召開記者會，直指新政府上任後「股市慘不忍睹，卻遲遲不拿出作為」。當時（十二月二十日）台股指數來到九二二九，對比七個月前小英五二○就職時，已上漲百餘點，執政黨低調，投資者也還在觀望，但國民黨已忍不住對台股定調，「發難」的依據是「上市櫃交易日均量」（低於一千億元）。林祖嘉（馬政府任內擔任國發會主委、力推ECFA）還鄭重表示，「目前外資正在出走，顯示對未來總體經濟並不看好，若繼續如此，台灣股市就將面臨邊緣化的危機」。

成交量問題究源，二○一三年是重要分野，馬政府恢復開徵證所稅（爭議三年後廢除），接著扣二代健保補充費，兩稅合一股利扣抵減半、綜所稅最高級距調至四十五％（小英二○一八年再降回四十％），連開幾槍後，一些大戶、中實戶與散戶相續離場。歸隊需要時間。論二○一六年交易量的相對低迷，國民黨是始作俑者。

小英執政後，外資有無出走？台股有無邊緣化？日後發展給了答案：不贅述。至於成交量，馬下台前（取二○一六年上半年平均），集中和櫃買兩市場合計是一○四四億元，二○一七、二○一八年分別為一三七三、一六五三億元，逐年上揚。

二○一八年八月十九日，前行政院長陳冲投書聯合報〈沒人想唱衰台灣〉，以一個過時的指標（詳二十三日《自由廣場》吳海瑞：陳冲想再嚇跑散戶？）指出台股「是不是有點異常？價量過高？」陳冲為文前的交易日，指數是一○七○二，「價」過高？現在看來是笑話，「量」過高？一年後自己人打臉，說是偏低。

今年十月二十二日，台股收一一二七一點，創近二十九年新高，隔日曾銘宗在財委會上表示，今年日均成交量一五一二億元，低於去年，扣除當沖交易量，這兩年只剩一一五三億元和一○九一億元（按，各佔成交量的二十八％、三十％）。媒體聳動的標題是「台股（量）只能靠當沖支撐？」。忘了自己三年前說過的話：「美國市場的當沖交易佔成交量的四十五％，其他國家也有近三十％，相比之下台灣仍有很大的空間可以發展（當時約僅十％）。」

日前林祖嘉（現為韓的國政團成員）指出，股市雖到一萬二千點，但上漲的財富「都被」外國人賺走了。「都被」是在唬弄，事實上台股今年仍有近六成是台灣投資人擁有。

小英政府沒有規定股民不能買自己國家的龍頭績優股，反之，也沒有能力要求外資進場，以被點名的台積電為例，二○○六年外資就已持有七十三．一％，緩步增至目前的七十七．八％，顯示是長期持有，而散戶二○○三年還持有二十五％，十年後降至十％以下，迄今只剩七．六％。喜歡炒短線是原因之一，對台灣沒有信心是其二；與三星比較不說，幾年前，甚至有人不看好台積電，說中國大陸半導體快起來、可能被中芯超越等等。

這次多頭市場的最大輸家，無疑是三年多前就開始唱衰台股的政黨。

（作者為上市公司主管）

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