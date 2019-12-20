自由廣場》甚麼時候是最好的現在？

◎ 吳海瑞

政見發表會上，韓稱台灣無法加入ＲＣＥＰ、ＣＰＴＰＰ，淪為全球經濟版圖孤兒，以及蔡對此議題的回應，均受限於時間無法暢所欲言。於下用經濟部所認證過的資料，補綴兩人論述的不足。

二○一四年三月，馬英九執政下的經濟部文宣廣告：世界區域經濟正在加速…全球ＦＴＡ（自由貿易協定）逾三百八十個，台灣只簽七個，其中五個還是中南美洲邦交小國，加起來不到貿易總額的○．二％。當各國因ＦＴＡ邁向免關稅時代，台灣還要五％以上不等關稅，將對出口產生嚴重衝擊，外商也將紛紛卻步。

經濟部是全文照登當時《遠見雜誌》的報導，文中還有多位專家表達高見，例如，中華經濟研究院副院長王健全這麼說：「台灣如果不能夠加入區域整合，年輕人二十二Ｋ將成常態，五年後台灣最好的狀況就是現在。」

台灣併購與私募股權協會理事長黃齊元說得更聳動：「台灣不夠開放，韓國很快在多種產業會贏台灣，台灣要『亡國』了。」台大經濟系教授林建甫憂心，如果中韓ＦＴＡ生效，而兩岸ＥＣＦＡ服貿協議仍無法通過，對台灣將帶來「原子彈級」的震撼。

五年後的現在，一一檢視上述洞見。二十二Ｋ成常態？基本工資二○一四年是一萬九二七三元，今年來到二萬三一○○元，已擺脫馬朝二十二Ｋ。

外資卻步？扁政府時期（二○○○─二○○七）外資來台共七十一億美元，馬政府（二○○八─二○一五）減至五十四億美元，蔡政府（二○一六─二○一九／十）已達一○五億美元。

出口嚴重衝擊？二○一八年台灣出口金額年增率五．九％，小勝南韓的五．四％，今年一至十一月，雖負成長一．九％，但在四小龍中表現最優，南韓是衰退六．四％。

「亡國」？二○一四年是最好的現在？每人國內生產毛額當年是二萬二八七四美元，二○一八年為二萬五七九二美元，成長十二．八％，其幅度略高於南韓的十一．七％；論平均每人國民所得，台韓的成長步伐也類似。

專家預言走樣的主因、小英回應的依據，是經濟部之前所強調的，我國產品出口ＲＣＥＰ成員國，享零關稅的金額比例超過七成，出口到ＣＰＴＰＰ國家，更高達八成。最具競爭力、出口的主力如電子跟資通訊產品，在台灣加入ＷＴＯ的資訊科技協定（ITA1）及ＩＴＡ擴大（ITA2）後，很多就已享有零關稅。

其次，ＲＣＥＰ簽署之前，東協國家與中、日、韓已有ＦＴＡ，因應這樣的競爭環境，許多傳產台商外移或增加東協國家布局行之有年，讓衝擊最小。

印度上月宣布退出ＲＣＥＰ談判，美國二○一七年退出ＴＰＰ，ＴＰＰ才改組ＣＰＴＰＰ。力拚經濟的印度、想重返亞太的美國，為何卻步？韓該做做功課。目前台灣面對的是國際政經的巨變（美中貿易戰、中國經濟下行），把焦點拉回多年前的ＥＣＦＡ醞釀期，無疑會讓懂門道的經濟選民失望；但對想看熱鬧、瘋傳影片「沒加ＲＣＥＰ產業空洞化，年輕人未來怎辦？」的長輩們，韓仍然是救世主。

（作者為專業經理人）

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