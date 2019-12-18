自由廣場》真挺中華民國，就請貫徹始終

◎ 田金益

某網紅日前與總統蔡英文合作拍片，中國合作廠商對於「總統」一詞無法接受，最後解約。對此，國民黨總統候選人韓國瑜15日深夜在臉書直播時表示這是不對的，支持我國網紅，並呼籲兩岸之間的互動，「政治歸政治，經濟歸經濟」。對於中國的一貫「手路」，韓市長似乎天真的「硬起來了」。

從318學運前後，國民黨政策大規模親中、對於警察過度的執法一律認為合法維持秩序；到不分區立委名單納入充滿爭議的吳斯懷與葉毓蘭；再到選前高呼要執政黨立《難民法》否則就是「玩假的」。三番兩次下，除了自恃和中、親中立場與在野身分，得以毫無風險地「倡言」之外，絲毫不見國民黨政策的一致性與未來可能執政的立場與格局。

「教導」香港同胞靠台灣立《難民法》的新聞不斷發送，對於政治現實上的諸多兩難卻並未說明（中國已預告外國人介入香港暴動、難民定性、事前如何接引、事後如何安置、中國間諜滲透等等），更不要說如何以具體合理方案跳脫目前中國香港政府將抗議群眾定性為「暴動犯」的司法實務困境，假設如國民黨人士所願，《難民法》立刻三讀生效，首先要面對便是「台獨資助港獨」的大帽子，與挑釁中國採取激烈的《反分裂國家法》之口實。國民黨長期親中交流，以其智庫對中國法規之熟悉，應知牽一髮而動全身之後果，值大選當前，如此宣示，其行可議。

從客觀上來看，國民黨的不分區名單與政策口號也是背道而馳。所謂「難民」，是指因種族、宗教、國籍、特殊社會團體成員或政治見解，而有恐懼被迫害的充分理由，置身在「原籍國領域外」不願或不能返回原籍國或受該國保護的人。如此，不論滯台港人或是在港港人，適用上實難謂「難民」。若是基於對手看似得利之議題，在沉默了大半年後，才想起中華民國是華人民主自由之燈塔，只能說，燈，點得太晚。

國民黨始終未認清，政黨、政策、法制的核心價值，三者必須要有一致性與連動性。倘若，國民黨已然放棄親中立場，是否把親中路線全部交給新黨、親民黨、民眾黨？是否應為面對318學運、反送中時、忽略實質理由只顧譴責形式上犯罪的保守主義致歉？要讓香港同胞適用《難民法》，難道不用先譴責中國「政治迫害」並實際說明其迫害之事實嗎？是否應該將歌頌政治迫害國之吳斯懷、為政治迫害打手贊聲的葉毓蘭予以調整、致歉？

要說昨日種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生，那麼，鼓吹《難民法》的實質妥當性為何？如何堅守兩黨政治的靈活性？如何切割自我過去對於民主人權的保守立場？否則，對這些始終沒有解釋道歉便立場豹變，會讓民眾完全看不出來國民黨對於台灣未來的發展主價值觀是甚麼？先後的政策不一，法規該如何更改沒有見解只有口號，選後是否能夠繼續維持法治及政策路線，令人懷疑。若這是諮詢智庫後的策略，不正代表之前五個多月都沒有詢問過「專業意見」？如果有，那不是更可怕？

無視每次發言與政策走向之間的落差矛盾，競選辦公室與黨中央衝突不斷，究竟哪一個代表國民黨？彷彿「一案建商」，只是當下圖謀選票的詐騙集團，終將被掃入歷史的塵埃。即便從寬評價，解讀這些為國民黨面臨選舉敗局的競選手段，那麼，國民黨競選辦公室才是「吃血饅頭的圍觀者」。

（作者為台灣本土法學雜誌社社長）

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