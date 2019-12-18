自由廣場》太陽花世代：還有誰不是台獨？

◎ 潘寬

中國國民黨、台灣民眾黨、郭家軍、親民黨、新黨等等親中陣營，往往揮舞著「反台獨」大旗，聲稱自己反對台獨，捍衛中華民國主權，想一邊安撫中國，一邊爭取台灣選民認同。然而隨著中國步步緊逼，他們再也不能兩面討好、再也無法逃避一個事實：即便是中華民國，也是台獨！

勿忘二○一六年的周子瑜事件，她僅僅在節目中舉起中華民國國旗，就被舉報台獨，被逼道歉；近期的波特王事件，他只因為和總統蔡英文合拍影片，並在影片中稱她為「總統」，就遭到中國人認為是台獨，並逼迫他下架影片。所幸他並沒有向金錢下跪，勇敢拒絕中國的惡勢力，教了所有人一課：「面對金錢威脅，我們也能有尊嚴地站著。」

既然左右都是台獨，那何妨就大方擁抱台灣主權獨立的事實呢？台灣有自己的政府、獨立主權、民主自由和憲政體制，明顯就和對岸的中國不一樣，也看不出有統一的可能。所以請這些「反台獨，捍衛中華民國」的政客不要再自欺欺人了，因為你們也是在台獨！

接著，所有台灣人也必須思考，既然「台灣獨立與中華民國，通通都是台獨」，那我們要怎麼樣描述我們自己的國家定位呢？是要讓中華民國修憲改國號（畢竟古老課本中那個秋海棠中國已不復存在），還是未來以「台灣」為名，在中華民國結束代管後自決建國？這些都是有待討論和形成共識。

雙方核心觀念都是台灣主權獨立，但當務之急是我們仍必須維繫中華民國，勿讓政權落入親中勢力之手，將來才有決定台灣歸屬的機會。

（作者曾參與太陽花學運，時為北醫大學生）

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