自由廣場》對台獨如此過河拆橋

◎ 蔡敏雄

如果沒有海內外台獨民主先進的犧牲奉獻，迫使蔣家政權及國民黨專制政府，廢除戒嚴令、要求國會全面改選、解除黨禁等，柯文哲能享受民主的果實，被選為台北市長？能違背蔣渭水的精神，借殼上市創立「台灣民眾黨」？能唱和中共「兩岸一家親」，而不被以通匪罪，送「綠島唱小夜曲」？柯文哲無視白色恐怖時期，海外台僑與留學生受國民黨特務及職業學生的監控，只要參加有「台灣」二字的集會活動，不管是否為台獨人士，都會被列為「黑名單」，有家歸不得。小英總統感慨「黑名單」為歷史的遺憾，然而，柯文哲毫無同理心，不但不感激台獨先進的貢獻，反抹黑為「搞台獨的兒子孫子，都躲在美國、躲在紐西蘭，就騙子啊！」可是，那些，雖人在台灣，只會叫囂「兩岸一家親」、「九二共識，一國兩制」、「一中同表」、「終極統一」以及「武統台灣」者，反而對台灣有害無益！人不躲外國又如何？

二○一四年柯文哲競選台北市長時，曾訪美、日並受當地許多支持台獨的台僑出錢出力熱烈歡迎，然而這四年來柯文哲染「紅」，違背同鄉會堅持的價值，今年三月再度訪美，被視為投機政客，被台灣同鄉會及FAPA拒絕於門外，是否因此台獨人士，就被善於記恨的柯文哲懷恨於心？自恃高IQ，自詡為台大外科教授的柯文哲，常講錯話、謾罵人，卻不認錯、不道歉，態度傲慢唯我獨尊，缺乏學者高尚的道德情操，社會輿論不應批判？

（作者為醫師）

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