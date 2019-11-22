新聞線上》郭台銘的博望坡之戰

這次沒有參選總統之名，卻有整訓部隊之實的郭台銘，正在進行一場類似劉備崛起的「博望坡之戰」。（資料照）

記者陳杉榮

總統和立委選舉登記今天截止，依各項民調顯示，蔡英文總統連任的看好度和支持度都勝過韓國瑜和宋楚瑜，國民黨總統提名過程紛擾不斷，人選備受批判，加上不分區立委名單史上最爛，目前還在內亂之中，選情不被看好。宋楚瑜四度參選總統，老驥伏櫪，壯心不已，而最受關注的是，這次沒有參選總統之名，卻有整訓部隊之實的郭台銘，正在進行一場類似劉備崛起的「博望坡之戰」。

蔡韓宋之間的選舉，有美中強權之間的拉鋸，更攸關台灣主體意識消長的生死存亡，並不是承平時期的一場選舉嘉年華，台灣人的覺悟佔了很大的比重，這是蔡英文佔優勢的地方。韓國瑜違背去年參選高雄市長的承諾，過河拆橋、恩將仇報的破了吳敦義、朱立倫和王金平的總統之路，預期他的總統選戰不會太順利；而他個人的從政紀錄，許多政治負債都會被掀開討論。

宋楚瑜的參選是建立在郭台銘的棄選之上，而郭台銘的棄選是因為柯文哲不和他搭檔。更早的國民黨初選，郭台銘宣布太晚、戰術錯誤，也讓他得到了許多參政的教訓。郭董不忘情於政治，隨後轉進到立委佈局，雙雙投資台灣民眾黨和親民黨，郭董幕僚劉宥彤說的精準「就像鴻海各品牌都代工」，強調郭宋柯三方合作。

「雙腳踏雙船」是一般人的致命傷，也是參政的大忌；但有趣的是，郭台銘雙腳跨越在民眾黨和親民黨之上，卻沒有違和感，這和郭董雄厚的財力當然不無關聯。柯文哲有人，宋楚瑜有門票，郭台銘有錢，三者合則三贏，不合作則得看國民兩黨領導人的臉色，各自都喝政治西北風。

何以說這是郭台銘的「博望坡之戰」？蔡英文的民進黨本身支持度就不太高，又有台聯、時代力量、台灣基進、綠黨等的分票，不分區立委的得票數不會太好，區域立委面臨國民黨十五個執政縣市的強力威脅，席次也會減少。國民黨的韓國瑜支持度已經到頂，不分區立委的紛亂不會停息，民進黨一定強打猛轟。親民黨有宋楚瑜帶頭，會獲得一定比例的不分區立委席次，台灣民眾黨受到年輕人的支持，預估也有幾個席次。

這些都是郭台銘的本錢，郭董當然不是拿這些席次選總統，這太小看政治謀略了。郭台銘一旦有了親民黨和民眾黨的盟軍，他可以拿這些作本錢，揮軍回到國民黨，用這個脈絡思考二○二四，八九不離十了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法