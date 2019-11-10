自由廣場》選民與公民之間

◎ 魏千峯

還有六十多天總統選舉才投票，但筆者周遭的親友大多不看好國民黨總統候選人韓國瑜的選情，政治傾向綠營的人不支持韓固不必論，竟然向來支持藍營的許多學者、律師與企業家提到韓就搖頭嘆氣，紛紛表示國民黨怎麼會提名一位言語粗鄙與亂開支票的人選，為何不是郭台銘或朱立倫？藍營支持者中很多人變成討厭韓，覺得韓很丟臉，此種情況比較數年前藍營支持者不喜歡連勝文的情形更為嚴重。

如果說台灣傳統的選民受到黨派忠誠或個人喜好或利益影響，易受魅力型的政治領袖指引，再不滿意，也會「含淚投票」。然而，自二○○八年總統大選起，台灣的選民逐漸走向「理性公民」，例如扁家發生貪腐弊案後，重傷扁家與民進黨形象，有些綠營支持者不願「含淚投票」，寧願「含淚不投票」，教訓民進黨。

再如二○一四年台北市長選舉，國民黨提名毫無從政經驗的連勝文，只因他是前副總統連戰之子，非常不公平，引發藍營支持者寧可支持無黨籍的柯文哲，許多國民黨支持者亦傳達我支持國民黨但並非毫無下限的訊息，太過分的話，我會教訓你。

從「含淚投票」到「含淚不投票」，表現出我國有些選民走向「公民」的經驗。政黨已不能只憑動員或意識形態獲得選票，她需要政績，且提名好的人選，方能贏取支持。儘管未必改投他黨，只是對原本支持的政黨「含淚不投票」，就宛如巨大的炸彈，對藍綠白陣營皆是如此，此為台灣民主政治逐漸成熟的重要發展。

此次選舉，韓國瑜帶給台灣社會的衝擊很大。韓很會選舉，操控政治語言，然台灣言論自由發達，韓的言行亦受到高度監督。數月以來，韓國瑜的民調為何由盛而衰？為何由領先蔡英文變成目前落後十八％的情形？韓當市長尚未成功，就競選總統，是否辜負高雄市民的信任？他當選後，對市長選舉時大力幫忙的王金平與楊秋興，翻臉不認人，令人認定他過河拆橋？至於粗俗的言語與亂開政治支票，讓人認為韓是不尊重基本禮貌，又不負責的政治人物？親民黨主席宋楚瑜批評韓「會騙」，並非沒有道理。

明年一月，韓國瑜若是落選，將帶給遲未改革的國民黨與藍營檢討未來走向的機會。若是當選，以韓與韓粉的排他性，則台灣社會是否雞飛狗跳，引發無止境的亂象？台灣前途會由傳統選民或希望改革的公民決定？得失之間，豈止以道里計。

（作者為律師）

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