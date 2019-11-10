自由廣場》還林佳龍市長一個公道

◎ 黃惟冰

根據環保署空氣品質監測網統計，台中市豐原、大里、西屯等三個空品監測站在本月五日回報的數據，顯示上述三地的空品在全台灣七十七個監測中分別排名第三、五、七名，不僅優於台北，還超越宜蘭。對此，任教於中興大學環境工程學系，同時也長期關心全國空品變化的莊秉潔教授在臉書上指出，自進入秋季，台灣空品開始受中國等境外汙染源干擾後，台中市區的空品就比台北更好，而主要原因，則是台中市區內大部分的鍋爐都已改為「燃氣」。

過去，台中市作為台灣重要工業製造基地，許多工廠使用的鍋爐都是「燃油」或「燃煤」機型，除了會產生大量廢氣與懸浮微粒，更因鄰近人口稠密處，在在都導致台中市的空品雪上加霜。

所幸，台中市政府在二○一五年九月，也就是林佳龍自二○一四年底當選市長的一年內，就推出「臺中市政府推動企業加熱設備改用天然氣補助要點」。幾年下來，已協助多達數十家的工廠改使用「燃氣」鍋爐。透過釜底抽薪的方式，一方面維持工廠產能不受影響，另一方面又可降低市區空汙。此外，在二○一八年八月，林佳龍市長也推出「無煙校園」政策，目標是在二年內，將市區內十一所仍在使用「燃油」廚房鍋爐的學校，全部汰換成「燃氣」。同時，針對八十七所尚未裝設油煙除汙設備的學校，也全面進行補強。

總結而言，改善空汙，提升空品，全民受惠，政府責無旁貸。但，說易行難，今日台中的空品之所以能夠漸入佳境，不是一蹴可幾，而是要靠幾年前辛苦打下的基礎。因此，後人乘涼之餘，也不能忘了前人種樹，才是公道。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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