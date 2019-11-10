自由廣場》「能撈就撈，能混就混」的偉大實踐者

◎ 林春發

韓國瑜的人生哲學是「能撈就撈，能混就混」，他可不是打屁練肖話，說著好玩而已，從幾件被挖掘攤在陽光下的事件加以檢視，人民可以見證他「言行一致」、「劍及履及」的實踐精神。

首先是他家的農舍，二手買下後大肆將建築物主體改建擴建，又在空地加蓋停車場、籃球場，以違法的手段享受豪宅的奢華，這就是「能撈就撈」。被人民逮到後，旋即找到買家接手這違建，於是擺脫了法律責任的追究和社會輿論的批評，這就是「能混就混」。

在短暫的市長工作期間，他不僅經常請短假，也被發現時而睡到中午才去上班，可是錢照領，日子照混。此期間，還秀出了他的晶晶體英文，英文系讀了四年，竟連一句完整的英文都說不上來，不禁讓人懷疑他學生時代就開始實踐他的人生哲學，「能混就混」。

有一搭沒一搭做了幾個月的高雄市長，今年十月十五日又宣布請三個月長假投入總統選舉，盼望來日撈更多、混更大。

再看近日又爆出南港七千二百萬的豪宅買賣事件，姑且不談是否涉及特權交易，它著著實實戳破韓國瑜長期營造的庶民謊言，更揭發他紅單套利的投資／機客炒房行徑，這不是「能撈就撈」，什麼才是呢？

一般人經常說多做少，缺乏把理念付諸實現的動力，最後理念不免淪為空想。如今人民終於看到一個「能撈就撈，能混就混」，一路走來始終如一的偉大實踐者，我們不得不對他的「偉人風範」五體投地的讚嘆和膜拜！

（作者為退休教師，台中市民）

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