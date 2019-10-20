自由廣場》高麗菜崩盤 試試兩個對策

◎ 蔡志鏗

今年八月，農委會就曾示警：十一月份，高麗菜大出，價格恐會崩盤。結果不但預測神準，而且菜價還提早崩盤，現在菜市場三顆高麗菜賣五十元，菜農開放民眾自採，一顆只要十元，農民豈是一個慘字了得！筆者出身農家，想問問農委會：預測如此神準，然後呢？農民殷切期望的是解決「菜金菜土」的本事、實質解決問題的對策啊！

雖然農委會為了掌控高麗菜栽種情況，首度實施預警機制，計有種苗控管、登記制度和補助制度，但是費了九牛二虎之力，還是生產過剩，農委會必須要有更積極的作為與對策。筆者大膽建議農委會，勇敢實施高麗菜種植面積總量管制，以及進口管制措施，每年崩盤的高麗菜價才有徹底解決的可能。

限制農民栽種面積，固然不容易，但農委會只要制定出一套公平且公正的辦法，無論是採配額制、輪種制、依照過往種植面積等比縮減，或是合組高麗菜合作社制，只要制定者公正無私，並且與農民事先做好溝通協調，凝聚共識，我相信計畫生產的總量管制不是辦不到的事。

另外，當高麗菜盛產時，農委會應聯手財政部、經濟部暫停進口，或是調高進口稅金，以保護國內高麗菜價。當國內生產青黃不接或颱風來襲前，才開放進口，以調節需求且穩定菜價。相信只要農委會有心想要為農民解決問題，一定可以找到各地菜農都能接受的解決方案。

（作者為台北市退休校長，農家子弟）

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