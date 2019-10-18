自由廣場》諸法無我放韓假

◎ 陳冠甫

韓國瑜十五日正式宣布請假三個月，同時，國民黨高雄市議會黨團呼籲，「蔡英文總統也要比照辦理請假，才能要保持行政中立。」

歷任總統連任帶職參選，鮮少成為討論議題，除了韓國瑜競選有特別需要解釋參選以及放棄高雄的理由之外，其他不分藍、綠、橘的政治人物都未曾被質疑。

翻開當年人事單位的回覆，會發現與如今總統府的答覆大同小異，不因政黨輪替而有改變，現在國民黨與韓國瑜企圖改變，僅是議題操作的選舉考量，為了補足請長假的立論基礎薄弱的困境。不用懷疑參選、請長假就是違背八十九萬高雄支持者的期望，也曾請過長假的前新北市長朱立倫被問及二○一六年請假數月參選總統的問題，他就坦承「對不起市民」，某種程度也能解釋「請假是放棄市政」的做法。

民選首長的任務只有一項，就是履行與選民的承諾，這是做人的基本原則！否則，倚靠現在高雄市議會國民黨議員的護航力量，根本無法期待有任何監督。其他民意的力量，離罷免時限仍有幾個月。現在韓國瑜只要「有那個臉皮」請假三個月，扛得住批評、壓力，其實你拿他「真沒皮條」。

韓國瑜自選上高雄市長以來，從頭到尾都無心於市政，市長的功能、市府的正常運作，在韓國瑜請假之前就已經受到嚴重影響，遑論請假之後。台北市長柯文哲說得沒錯，雖然他很羨慕韓國瑜，但他也替高雄捏把冷汗，「大概這三個月就停擺了」。高雄市未來停擺的市政日常，該如何處理？真的不是韓國瑜一廂情願認為等他選上總統就能夠大手一揮，使用神燈精靈一夜之間就能變好的事。

（作者為國立台北大學法律研究所研究生）

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