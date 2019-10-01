自由廣場》 （青年時評）正視中國學生的組織性暴力

◎ 蕭任佑

過去幾天，我們看到東吳大學的連儂牆遭到破壞，義守大學的港生遭到攻擊，甚至文化大學的港生被中生直接從高台上拉下，我們可以注意到這幾次的狀況中的中生都是成群結隊的。就好像不久前澳洲昆士蘭大學跟加拿大的中國學生一樣，以群體的暴力行為對非暴力的意見表達進行有組織性的攻擊。

面對這種有組織性的攻擊，無論是中生自發性組織也好，或是中共指揮中生在台直接行使暴力也罷，我們都必須意識到這股以中國民族主義為動力的組織性暴力在境外的擴張。若我們持續以「譴責」、「道歉」、「呼籲」或僅以無關痛癢的「記過」作為回應，那麼便是對中生暴行的縱容，也只會換來更激烈的暴力行為。

當然，這並非支持以私刑反擊中生的暴力行為，而是我們必須運用更有系統性、組織性的作法來防範和應對這些事件。包含了政府對其背後勢力的徹查、對跨國肢體暴力行為嚴懲、協助受害者進行法律訴追，並且將這些公共論壇設置處視為校安維護的重點區域。若不將此議題安全化，那麼隨著這些行動的升溫，只會迎來更深的對立與衝突。

除了對個案處理方式的檢討外，若從各校高層組成來推測，那麼校方的反應似也不令人意外。例如僅以兩支小過作為處分的義守大學，在2014年就曾接待過張志軍，且創辦人林義守更曾公開主張九二共識。而以「協調會」來處理連儂牆破壞事件的東吳大學，校長潘維大曾在統戰活動「兩岸和平發展法學論壇」上大談「一帶一路」。又如僅用聲明「盼政治勿進入校園」來回應本系列衝突中、最為激烈的文化大學，其校長張鏡湖便與吳敦義關係良好，洪秀柱、胡志強等主張統一的國民黨籍政治人物更曾任文化大學董事。而沒有表態的世新大學，該校校長吳永乾今年五月出席了兩岸媒體人北京峰會，與郭冠英等人在台下聆聽中國政協主席汪洋對於要努力宣傳一國兩制的訓示。

上述各校面對這些事件的反應會如此消極，除了從校方高層組織結構觀察以外，是否與中國學生的招募有關，也不無可疑。根據教育部的統計資料，將107學年度大專院校中國學生人數加上正式修讀學位之外籍生人數後，可以得出以下數據，中國學生佔非台籍學生人數的比例分別為，東吳62%、義守10.6%、文化48.1%、世新51%，除了義守較低外，其他三間大學的所招募的非台籍學生皆以中生為大宗，若因為擔心對此類暴行進行懲處會影響中生招募，導致對於此次事件的冷處理或者輕微懲處，似乎也不足為奇。

因此我們必須以更有系統性、組織性的作法來防範和應對這些事件。在政府方面對其背後勢力的徹查，對暴力行為嚴懲，並且更加嚴格審查中生來台就學之申請，並在非常時刻縮減中生名額的核定，防範以求學之名行統戰之實的中生大舉入侵台灣各大學。而在學校方面，如加拿大麥克馬斯特大學，因中國學生會替中國監控留學生而遭校方撤銷社團資格，直接瓦解中國學生校內組織，便值得我們效法。

中方對教育的統戰已經開始，若再以「政治勿進入校園」為口號視而不見，就是縱容統戰工作對本土教育以及言論自由的侵蝕。

（作者為東吳大學政治系學生）

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