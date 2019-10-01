自由廣場》 從人事更迭展望台日實質關係

◎ 陳永昌

索羅門群島與吉里巴斯相繼與台灣斷交，美國行政與立法部門接連祭出反制措施的同時，另一大國日本並沒有沈默，日本台灣交流協會由代表沼田幹夫署名，兩度於官方臉書發表聲明：台灣是日本的重要友人，對於斷交帶給兩岸關係以及區域和平與穩定的後續影響，保持進一步高度關心，期盼通過兩岸當事者間直接對話得到和平解決。本地媒體解讀此舉「罕見」，是日本外交系統突破傳統官僚框架，首度對台灣邦交關係發表看法

就在此時，日本台灣交流協會傳出即將換將的消息。派駐台灣超過五年的沼田幹夫預計於十月中旬卸任，由通曉華語的現任日本駐孟加拉大使泉裕泰接任。曾任日本外務省中國課課長的泉裕泰，出身所謂「中國學派」（The China School）嫡系，意即從一流學府東京大學法學部畢業後，考進外務省選定研修漢語，仕途發展從此與兩岸脫不了干係，擔任過日本駐上海總領事與駐美國公使(日本駐華盛頓大使館按慣例皆安排一名具兩岸經驗公使)等職。在其派駐孟加拉任內，成功促成該國總理哈西娜訪日，安倍政府宣布提供1300億日圓（約台幣378億元）貸款，協助孟國首都鐵路以及東南部深水港等大型基礎建設，面對中國凌厲「一帶一路」攻勢下，被視為日本推進促進「自由開放的印太地區」一大斬獲。

日本台灣交流協會前代表池田維大使在其著作《動盪的亞洲外交》（允晨文化，2019年4月）中指出：日本台灣交流協會囊括外務省、農林水產省、經濟產業省特許廳、警察廳、防衛省以及日本貿易振興機構JETRO等單位借調或退休後轉任人員近三十人，再加上本地雇員，規模幾乎形同「一個大的大使館」，而包括使用密碼電報的公文電報處理，就像是「外務省機構的一部份」，就實質活動內容規模來看，完全可以說是個「準政府機構」！

自1972年日本台灣交流協會成立來，日本總計派出十四位駐台代表（舊稱所長），無一例外皆具備有特命全權大使頭銜與經歷，像是沼田幹夫來台前是日本駐緬甸大使，池田維則擔任過日本駐荷蘭與巴西兩國大使，無異證明日本台灣交流協會在日本外務系統的「大館」地位。

特別值得一提的是，同樣也是出身外務省中國課課長的垂秀夫，向來被日本外交圈人士視為「對華政策最有影響力的人」之一，更是少數被首相安倍晉三信任的「中國學派」人馬。2013年在其派駐中國大使館公使任內，遭北京當局以「蒐集對中國不利情報」為由驅除出境，2016年8月意外奉派重返曾經服務過的台北，擔任日本台灣交流協會非例行編制「調查員」，被戲稱為「地下駐台代表」。結束駐台近兩年任期後，垂秀夫返回東京後一路高昇，今年七月甫由外務省領事局長再次獲拔擢為外務省官房長（等同外交部主任秘書）。

更值得密切注意的是，曾經多次訪台並公開大力支持制訂日本版《台灣關係法》的眾議員鈴木馨祐，在最新一波安倍內閣改組中接任外務副大臣（政務次長）。大藏省(改制為財務省)公務員出身的他，年輕時曾經外派日本駐紐約總領事館負責國際財金調查副領事，長期參與眾議院外務委員會，是為數不多積極涉入外交國際事務的青壯派國會議員，安倍晉三將其從財務副大臣調任外務副大臣，培養意味濃厚。

上至「歷來最親台的首相」安倍晉三，再加上外交系統政治任命政務官，連同高階資深常任文官以及派駐台北直接外交窗口，在在看到十分有利的人事佈局安排，國人不妨樂觀期待台日兩國實質關係發展。

（作者為台北市民間工商社團副秘書長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法