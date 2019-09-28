自由廣場》我們與「雙語國家」的距離

◎ 張聖恩

週六是教師節！然而最近看到不少學生甚至老師常把「Teachers’ Day」誤寫成「Teacher’s Day」，可見國人拼寫能力仍有待加強。這不禁讓我想到行政院去年曾宣示確立「雙語國家」政策，要將英語打造成第二官方語言，讓台灣成為雙語國家，隨後並推出《二○三○雙語國家政策發展藍圖》，然而一年很快過去了，政策似乎沒什麼進展。

就以發展藍圖中「推動各部會官網全面雙語化」這項來說，教育部英文版官網上，點進News Updates會發現整個九月只有一篇英文報導，點進Events亦發現，九月四日之後將近一個月都沒更新，該部會真的有心要推動全面雙語化嗎？

至於其它機構的情況也好不到哪裡去，某局處為了宣傳一項國際活動特別製作的英文版網頁，幾乎每一句英文都有文法錯誤，更將知名《金氏世界紀錄》「Guinness World Records」，一下翻成「King’s Records」、一下又翻成「Kim’s Records」（是的，就是金正恩的「金」）。若不是局處同仁硬著頭皮亂翻，就是外包廠商敷衍了事、承辦人員又無力驗收，與雙語國家的距離似乎很遙遠。

欲提升國人的英語力，應先增加實用的基礎英文課程，可惜政府忙著培育各科能以全英語授課的中小學師資，卻放任多所大學砍掉必修英文課程，這豈不是本末倒置嗎？

（作者為Taipei Times資深編譯、英語教學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法