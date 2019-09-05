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自由廣場》免費午餐與財政昏迷

2019-09-05 05:30
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◎ 林柏寬

這學期開始，宜蘭縣國中小學「營養午餐免費」正式上路。孩子首次吃到免費餐點，童言童語地說「免錢真好」。

「免錢真好」，這句話粗估至少花了宜蘭縣府二．六億元以上的預算，而宜蘭縣每年總預算約兩百億，五十一％靠中央補助收入。免費的營養午餐政策所費不貲，兌現競選政見的同時，筆者更想問，這個免費的政策可以「撐」多久？

二○一五年九月，全台灣共有八個縣市，所有國中小營養午餐完全免費。檢視這八縣市的財政，除了金門縣、連江縣政府毫無債務，其他縣市包括苗栗縣、新竹縣、新竹市、彰化縣、南投縣和花蓮縣，政府長短期債務皆超過百億元。

其中，苗栗縣的負債近四百億元，被財政部列為債務超限縣市。苗栗縣與花蓮縣更被比喻為財政瀕臨昏迷的縣市，縣市首長慷納稅人之慨，收割政治利益，最後的惡果不是全體納稅人承受嗎？

二○一九年的現在，全國實施免費營養午餐政策僅剩下金門縣、連江縣、澎湖縣、南投縣、花蓮縣與宜蘭縣六個縣市。新任的澎湖縣長賴峰偉面對前任縣長陳光復實施的免費營養午餐政策頗有微詞，積極倡議營養午餐應「排富」，直言澎湖縣稅收全國倒數第二，財政並不富裕。

偏鄉原民部落的孩子幾乎全校免繳營養午餐費，非偏鄉學校裡的弱勢孩子只要持有中低收入證明即可免繳營養午餐費，持有清寒證明或家庭經濟突遭變故的孩子在在可以透過民間的善心捐款、學校老師捐助的愛心基金拿到全額或部分的午餐費補助。

「吃飯免錢」可以「撐」多久，且看林姿妙縣長可以喊多久。

（作者為國中教師）

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