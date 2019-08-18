自由廣場》韓流對民主憲政的四點威脅

◎ 何振盛

2020年的總統大選，料將競爭激烈，精彩可期。這場選戰自從民、國兩大黨進入初選賽局，即已啟動大選的序幕。群雄逐鹿的詭譎局面在郭柯王結盟傳言甚囂塵上之際，三足鼎立的態勢卻已逐漸明朗化。未來可能的三組候選人，各有優勢與缺點，但若論及對於台灣民主憲政的發展，掀起民粹主義風潮的韓國瑜，恐怕是最易形成威脅的潛在因子，值得政、學界持續觀察。

民粹主義絕不等同民主思想，政治學理中的「民主」，其實是一種解決衝突的制度安排，人民儘管會有不同的看法或需求，但是面對矛盾與衝突，會以寬容的態度來對待彼此，並依法規程序來解決問題。反觀所謂的「民粹」，至少具備下列幾項特徵：反對代議政治並崇拜群眾力量、以自我群體偏執的觀念衡量一切政治事務、既反對菁英主義又不接受多元主義（排斥不相同的意見，拒絕溝通）、缺乏核心價值且自相矛盾又善變、以過度簡化而誇張的言辭主張進行政治動員、以所有人民的代言者自居並展現出一種宗教式激情、民粹領袖往往成為其崇拜者與追隨著造神的對象。但也因為這些特徵，民粹主義興起時，感性超越理性、一元壓制多元、街頭取代議場、高分貝的少數決定沉默多數的未來，凡此皆令民主憲政的發展脫離常軌而窒礙難行。

在台灣進入民主競爭的第三十三個年頭，韓國瑜奇蹟式的崛起，既令人震驚又叫人無言。靠著生動的庶民語言、簡便隨性的穿著、與民同苦的感性訴求、大膽築夢的宏願、直白坦率的作風、浪子回頭的故事、游子歸鄉的呼喚、標新立異的政見等接地氣的方式，將個人魅力無限放大，迅即在高雄掀起一股「韓流」且席捲全台。韓國瑜當選高雄市長的選舉結果，令不少藍營選民堅信他「一人救全黨」，其神格地位至此確立，韓紛們也對其產生宗教式的偶崇心理。就在韓國瑜被過度神化之後，韓粉們宛如虔誠的信徒，對其言行奉為神諭，任何外在的批評或善意的建議，必視同惡意的攻擊，執迷的韓粉們立即群起圍剿，並進行無差別的網路肉搜與霸凌。在這種情況下，民主社會對待異議與歧見的寬容及妥協，已蕩然無存。

更值得關注的是，韓國瑜就任未滿三個月即起心動念欲競逐總統大位，儘管他違反做滿做好高雄市長任期的承諾，在用人方面又過於考慮裙帶關係而未顧及專業能力，對於市政以及總質詢抱持漫不經心、敷衍、甚至輕蔑的態度，其夫人不僅介入市政運作且多年前即違法在農地上興建豪宅，而韓國瑜個人的私德在接二連三的爆料中更是不堪聞問，照理說韓國瑜早就喪失競選總統的正當性，然而韓紛不分青紅皂白與是非曲直，依然著魔式地狂熱力挺，在一場接一場的造勢活動後，讓韓國瑜順利通過國民黨初選，取得競逐總統大位的入門票。但是，這個結果卻也造成郭台銘、王金平的委屈與不平，同時給予柯P與之結盟的機會，並極可能促成參與總統大選的第三組人馬，國民黨的分裂已一觸即發，而其高喊的團結，只是自欺欺人的夢囈。

對於國民黨內部的權力鬥爭與人事傾軋，旁人或許無意過問，但是韓流現象所帶動的民粹風潮，卻讓人不得不擔憂台灣民主憲政的未來發展。首先，感性衝動的韓粉們在韓神的引領下，使得民主社會中求同存異的理性溝通文化不復存在，而勢將摧毀民主憲政的基石; 其次，韓神「天縱英明」 的魅力權威將取代依據經驗法則所形成的法理權威，而後者是建構民主制度與憲政秩序所不可或缺的核心價值; 再者，納粹式的韓粉軍團將徹底顛覆代議政治的多數決原則，網路聲量與街頭造勢將取代議會內的舉手表決，而成為影響國政方針的決定性力量; 最後，權力資源集中在少數人手中，權力分立與制衡原則將棄如敝屣，寡頭統治終將消滅民主政治。對於這些可能發生的嚴重後果，是否得以預防消弭? 台灣人民在2020年總統大選中的明智抉擇將成決定性的關鍵因素。

（作者為佛光大學未來與樂活產業學系教授兼系主任）

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