自由廣場》令人驚艷的故宮南院

◎ 陳瑞麟

日前筆者利用暑假前往故宮南院參觀，雖然從開館以來已往訪數次，但過去對台北故宮文物移展南院頗有疑慮的聲音，這點涉及專業暫且不論，筆者以一個南下參觀的遊客角度，分享個人感受。

文物展覽並非只是文物本身，而是包含文物展示所呈現營造的「空間氛圍」，不同的展示空間，往往帶給觀者截然不同感受。相較於台北故宮，南院最大特色在展覽空間開闊、布展方式更為現代化。外雙溪正館雖屢經擴建，但建築主體畢竟已歷經半世紀，空間顯得低矮擁擠，尤其欣賞巨幅繪畫掛軸更能感受樓層空間的迫促，人多嘈雜時不免有逛菜市場之譏。而南院挑高的展廳，襯托展品顯得更加宏闊，觀展更不會有壓力，比如龍藏經也曾在台北正館展出，但在南院更能讓觀者想像盛清皇家氣象。這種崇高感在織品展廳同樣能體會，高度達七．二米（約近三層樓）的展櫃，是故宮展示空間的新紀錄，陶瓷展廳也興建長達二十米展櫃，為全院之最。

另外，台北本館器物展示受限於建築格局，展品多半一側緊貼牆面，造成欣賞及光線的限制，但在南院很少發生遊客擠在展櫃前的畫面，四面均有可欣賞的獨立展間、不同角度的打光，能從不同角度欣賞器物之美，這些原本放在台北的器物，在南院變得更令人驚艷了。

筆者在現場觀察，南院除了假日上午人潮尚未湧現，可以從容欣賞每件展品外，中午過後其實不像有人批評是蚊子館這麼不堪，甚至也有外國遊客結伴前來看展。蚊子到哪裡還是蚊子，但國寶就是國寶，不會「橘逾淮而為枳」，新購藏的文物也不會因為人們不熟悉，而減損其價值，何況若干新購藏亞洲文物早已公認是世界級的人類遺產。一個真正喜好文化藝術的人，不會因為路遠費時而裹足，水不在深，有龍則靈，相信假以時日，嘉義南院也會和在荒漠土石下興建的外雙溪本館一樣，走出草創的艱辛，將來成為國人共享的審美記憶。

（作者為高中國文教師，桃園市民）

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