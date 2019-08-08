自由廣場》只許挺柯不准罷韓

◎ 鄭立姬

韓國瑜下令高雄市政府公務員不得參與罷韓連署，理由是為了維持公務人員行政中立。

諷刺的是，柯文哲昨天成立台灣民眾黨，被發現很多台北市政府官員都入了黨，還參加了黨的成立大會。不知道這些柯市府的官員，在韓國瑜眼中，是否違反了行政中立。

公務人員行政中立法只規定公務員不可成為罷免案的提議人。罷免和選舉一樣，都是憲法賦予人民的基本權利，非經審判不得剝奪，我們不禁要問韓國瑜「憑什麼，憑什麼，憑什麼…」。

市府公務員如果不可參與罷韓，那可以參加韓粉的造勢活動嗎？是不是韓國瑜也應該下令市府人員不得參與支持韓國瑜的活動，那才合乎公平，合乎中立。

韓國瑜之所以敢冒大不韙，下達這道命令，顯然是對罷韓連署如鯁在喉，不得不做此逾越權力的事。說穿了，這根本是韓國瑜心虛，面對來勢洶洶的罷免活動，心生畏懼，加上他的總統選情遭到看壞，為免落入所謂「雙殺」的下場，才把腦筋動到他的部屬身上。

柯文哲也是一樣，他組台灣民眾黨，一開始就被稱為是「資源回收黨」，只能吸收一些遊走在藍綠邊緣的人，結果昨天發現有一堆市府官員入黨，連配給的隨扈都不例外，究竟是理念相同，還是為宦途著想，大家心知肚明，如果真有實力而不是心虛，還需要拉一堆自己的部屬入黨充數嗎？市政府是公家資源，豈可淪為個人謀黨營私的工具？

公務人員的職責是為民服務，不是任何政治人物的禁臠，北高兩市長的作為，堪稱是最侮辱公務員的一天。

（作者為前學校行政人員）

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