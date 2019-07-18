自由廣場》統戰零分、民主一百分

◎ 胡柏先

適逢今年大學指考放榜，考生們展現所學、往理想中的知識殿堂邁進。對於以測驗為研究領域的筆者而言，在中國持續覬覦台灣的情形下，選舉就如同一場大型測驗，將決定台灣主權、民主體制、自由開放社會是否得以存續與維持。

立場向來親中的國民黨及兩岸發言屢獲國台辦肯定的白色力量，皆是民主社會中應予刪去的「誘答選項」。何謂誘答？一般而言，具有誘答力的選項通常都有淺顯易懂、符合直覺、看似合理等特徵，能吸引未具正確知識或一知半解的考生填答，而且與答案越相似的選項，誘答力也越強。

而民主選舉好比單選題，必須要刪去誘答選項，才能邁向有利台灣的正確道路。國民黨人自去年選舉大勝後，爭相提出「簽署和平協議」；在香港反送中事件爆發後仍不改其親中路線，甚至百般阻撓「外國代理人登記制度」的立法。這種不以台灣利益為優先的誘答選項，是每位應試的台灣選民要優先刪除的。

另一方面，以「超越藍綠」為口號、受年輕選民喜愛的「白色力量」，近月來在兩岸議題的發言，把堅定守護台灣、積極尋求國際認同的路線，扭曲為「強盜、挑釁者」，若只知其意不知其人，或許還會以為是中國官媒的一致口徑。

台灣人民應以香港為鑑，維護主權與內政改革同等重要，因此若選擇漠視往日黨國時期的沉痾，並去脈絡化地厲聲批判未竟其功的改革，不僅讓政治成為漫天喊價，更進一步讓中國成功分化本土力量。披著進步與權威的外衣、高喊「藍綠一樣爛、統獨假議題」的第三勢力，儘管迎合政治冷感族群的口味，但實際上卻是比藍綠還不如的誘答選項。

考前半年是考生們無比珍貴的衝刺階段。去年大選後，高雄人已付出極大的心力在爭取重考的機會，而面對二○二○總統大選，我們必須叩問：這一次還有補考的機會嗎？

台灣人已在最後的衝刺階段，必須慎思明辨選項背後的價值與政治意義，才能交出一張「統戰零分、民主一百分」的考卷，守護台灣的民主自由價值！

（作者為中山大學教育研究所博士生，高雄市民）

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