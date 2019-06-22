自由廣場》我們不想當空服員的棋子

◎ 吳欣潔

在不算意外的狀況下，長榮空服員發動罷工及靜坐，雖然社會各界早有預期，也有心理準備，這一場罷工看來卻未能獲得多數民意支持，批評的聲浪指向空服員自私的以乘客權益要脅資方讓步，然而，空服員最大的武器不就是乘客？但這次事件，不管是乘客、非乘客，明顯不甘願成為空服員丟上檯面和資方廝殺的籌碼。

長榮是純民營空司，經營以獲利為前提，飛安有國際認證，給員工的薪資待遇也高於多數同業，當然這不表示空服員就不得罷工，而提供勞務的一方，積極為自己爭取權益、要求更多福利待遇，也是基本權利，這沒有行業別之分。

差異在於航空業不是一般路邊攤或雜貨小吃，沒了這家買下家，縱使多數航線並非獨營，起迄時間卻有寡佔性質，一有異動，乘客行程只有推遲或重新安排，也因為和社會巨大的連動性，空服員的罷工必須面臨社會更大的檢驗。

在勞資對抗中，勞方雖然有勞動三法保障，和資方對抗起來仍嫌弱勢，乘客權益此時確實是空服員最需要也最重要的一項武器，然而，勞方要的是勞動權益，乘客要的是飛安，但從這一次的罷工，我們感受不到空服員的福利提升和飛安有直接關連性，你要爭取你的薪資待遇是你的自由、你的權益，但憑什麼把我們的行程安排也拉下去陪葬？憑什麼我們成了空服員手中的棋子？

（作者為媒體工作者，澎湖縣民）

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