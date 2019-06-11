自由廣場》比首富戰爭更嚴肅的事

◎ 廖凱弘

上週末，選戰煙硝味四起。一邊是民進黨終於在電視上舉行唯一一場初選政見發表會；另一邊是國民黨兩位最有可能出線的韓國瑜與郭台銘，在郭董日前公開點名旺中媒體集團是「黑郭總司令部」，而旺中大老闆蔡衍明帶領自家跨電視報紙媒體，隨韓市長腳步前往花蓮造勢，韓、郭對決態勢漸趨明朗。

近日，郭董事長亦頻頻上電視專訪，且對「黑郭總部」甚至蔡衍明的批評日益嚴厲；但亦有媒體人爆料，郭背後也有資深媒體人為其操盤，擘劃相關媒體造勢的選戰計畫。顯然，韓、郭背後均有不同勢力的媒體陣營力挺。媒體集團與媒體人，毫不掩飾公開為相關候選人策劃執行選戰宣傳，甚至攻訐不同陣營的擬參選人，是否已經違反了衛星廣電法的「公平原則」，傷害公共利益，實有再深入商榷檢討必要。

因為日前ＮＣＣ公佈了一份調查報告，指出去年地方選舉最後期間，國內各家電視台報導各候選人與各地區的新聞時間與則數。與大多數民眾的認知大致相同，中天與中視在新聞台內播報高雄市韓國瑜候選人的時間，皆高居各家新聞台之冠，且時間與則數均超過該台新聞播報總量的五十％。

台灣歷經了六次總統大選、無數次地方公職人員選舉，去年竟創下紀錄，由同一個媒體集團的兩家新聞台，集中火力，於選前密集播報同一個候選人，達到選舉宣傳效果，目的即在促使特定候選人當選。此次公佈調查數據的主管機關ＮＣＣ，早在今年三月時，業已針對中天電視台罰鍰一百萬元。然而，該電視台有改善嗎？還是變本加厲？電視台甚至進行自我審查，對於世界人權議題能避就避，卻持續利用新聞播放的公器，當做特定候選人之競選機器，相信觀眾也都感受甚深，漸漸覺醒。偏頗到極致的新聞報導，如果主管機關根本束手無策的話，勢必在未來選戰中變本加厲，傷害民主選舉甚巨。

如果罰鍰根本無法迫使違反衛星廣電法的媒體集團改善，那麼試問，是否此問題根本上是ＮＣＣ所無法處理的？立法院將於六月十七日召開臨時會，立委諸公們，是否能夠針對衛星廣電法的罅漏再補強？若不斷放任媒題利用公器資源，持續進行煽動社會的行徑，二○二○人民還會有公平乾淨的選舉嗎？

（作者為台北大學數位行銷學程助理教授）

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